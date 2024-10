Carri M1A1 Abrams australiani per l’Ucraina

L’Australia cederà 49 carri armati M1A1 Abrams all’Ucraina. Lo ha annunciato il 17 ottobre il ministro della Difesa Richard Marles, in risposta a una formale richiesta di Kiev presentata nei mesi scorsi tesa a rimpinguare la flotta di carri Abrams dopo che dei 31 tank forniti dagli Stati Uniti almeno 5 sono stati distrutti o danneggiati dai russi in battaglia.

Il governo australiano consegnerà all’Ucraina la maggior parte dei suoi 59 carri armati M1A1 di fabbricazione americana e in servizio dal 2007, per un valore di 245 milioni di dollari australiani (163 milioni di dollari USA), secondo quanto dichiarato da Marles poiché l’Australian Army sta ricevendo 75 nuovi carri armati M1A2 SEPv3 ordinati nel 2022.

A febbraio Marles aveva dichiarato che la cessione all’Ucraina dei carri armati in via di dismissione non era nei programmi del suo governo ma evidentemente le pressioni di Kiev (e di Washington) hanno indotto il governo di Canberra a rinunciare a mantenere in riserva la flotta di vecchi M1A1

“Parliamo costantemente con il governo ucraino su come possiamo sostenerlo al meglio”, ha dichiarato Marles all’Australian Broadcasting Corp. “Esaminiamo il materiale che abbiamo, la sua efficacia, … lo stato in cui si trova, ad essere sinceri, se è in grado di fare la differenza, se può essere sostenuto e mantenuto in modo da poter essere tenuto in battaglia. E i carri armati Abrams soddisfano tutti questi criteri”.

Gli Stati Uniti hanno fornito la scontata autorizzazione necessaria all’Australia per trasferire i carri armati all’Ucraina, come previsto dalle norme USA sul commercio internazionale di armi, ha dichiarato il ministro australiano dell’Industria della Difesa, Pat Conroy.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri alleati statunitensi per la donazione di questi carri armati”, ha aggiunto. Conroy ha dichiarato che l’Australia non ha posto condizioni specifiche sull’utilizzo dei carri armati da parte dell’Ucraina o sull’eventuale attraversamento del confine russo. “Il nostro principio di lunga data è che se vengono utilizzati secondo le regole del diritto internazionale, non ci sono altre condizioni”.

Sommando le forniture statunitense ed australiana l’esercito ucraino potrà equipaggiare due battaglioni con i carri Abrams M1A1.

L’ambasciatore ucraino in Australia, Vasyl Myroshnychenko, non ha voluto rispondere alle critiche dell’opposizione australiana secondo cui i carri armati avrebbero dovuto essere donati prima. “Questo è un annuncio molto tempestivo, molto sostanziale e molto adatto allo scopo”, ha detto Myroshnychenko.

“Rispettiamo la decisione del governo. Non è stata facile e sono molto contento che sia stata positiva”, ha aggiunto. I carri armati portano a oltre 1,3 miliardi di dollari australiani il valore totale dell’assistenza militare australiana all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa del febbraio 2022.

Foto Royal Australian Army