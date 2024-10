CY4GATE: nuovi contratti per 2,5 milioni

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato nelle ultime settimane contratti per un valore complessivo di circa € 2,5 milioni con primari clienti corporate e istituzionali per l’acquisizione di soluzioni in ambito cyber security e per la durata di un anno.

I contratti si riferiscono alla fornitura dell’Hybrid Digital Twin, tecnologia all’avanguardia proprietaria del Gruppo Cy4GATE e sviluppata da DIATEAM, che sarà impiegato nel pieno delle potenzialità per attività di test & validation delle infrastrutture OT/IT del cliente e per advanced cyber training a beneficio del team di cyber security (red & blue team training), sia di soluzioni in ambito Fraud Protection & Prevention basate sulla Cognitive Security Platform di XTN che fa dell’Intelligenza Artificiale il motore alla base degli specifici algoritmi dedicati al dominio dell’antifrode nel settore banking.

Si tratta di commesse che confermano un trend positivo in termini di bisogni emergenti sulla cyber security e segnalano la recettività del mercato rispetto a temi sempre più rilevanti come quello delle piattaforme dedicate all’advanced cyber training per i Team di sicurezza, alle soluzioni tecnologiche abilitanti per le attività di testing di ecosistemi multi-dominio complessi, come quelli industriali che coniugano elementi IT/SCADA/OT ed IoT, così come per le tecnologie dedicate ai processi di prevention e protection in ambito anti frode sia in ambito Banking che su settori adiacenti (Telco, Automotive, Gambling) per i quali tali esigenze si stanno manifestando con sempre maggior intensità.

La customer value proposition del Gruppo CY4GATE si dimostra solida ed in focus, facendo leva sulle capabilities tecnologiche proprietarie che costituiscono il reale vantaggio competitivo del Gruppo e che sono in grado di indirizzare a soluzione le complesse necessità che il mercato si trova in misura sempre maggiore a fronteggiare.

Emanuele Galtieri (nella foto), CEO e General Manager di Cy4Gate Group ha dichiarato: “Si tratta di contratti importanti per valore ma anche per il livello di performance delle tecnologie richieste, a conferma di un percorso di investimento pluriennale del Gruppo in una direzione che incontra e soddisfa vere necessità operative dei nostri clienti, grazie a piattaforme sulle quali abbiamo il pieno controllo tecnologico e, pertanto, la capacità di adattarle alle peculiarità dei nostri clienti”.

Fonte: comunicato CY4Gate