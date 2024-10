THALES: più ordini e più ricavi nei primi 9 mesi del 2024

THALES ha reso noto i risultati finanziari al 30 settembre che registrano ordini acquisiti nei primi nove mesi dell’anno per 5.551 milioni di euro, in aumento del 23% su base organica rispetto allo stesso periodo i del 2023.

Il Gruppo francese cresce in tutti i settori ma soprattutto in quello Defence & Security. THALES ha registrato 19 grandi ordini per un valore complessivo di 4.983 milioni di euro.

Gli ordini acquisiti con valore unitario inferiore a 100 milioni, sono aumentati del 6% rispetto ai primi nove mesi del 2023, mentre gli ordini acquisiti con valore unitario inferiore a 10 milioni di euro sono aumentati del 7% al 30 settembre 2024.

I mercati più redditizi restano quelli dell’Occidente con oltre 11mila milioni di ordini e soprattutto il Regno Unito (in crescita del 28%), Australia e Nuova Zelanda (in crescita del 34% su base organica) mentre gli ordini acquisiti nei mercati emergenti sono pari a 4.137 milioni, con una forte crescita organica del 69% che interessa Vicino e Medio Oriente (+ 175%) e Asia (+ 49%).

Gli ordini acquisiti nel segmento Aerospazio sono pari a 3.639 milioni di euro, rispetto a 3.403 milioni dello stesso periodo del 2023 (+8% a perimetro e cambi costanti). Gli ordini acquisiti nel segmento Defence & Security, pari a 8.951 milioni di euro, +40% (rispetto a 6.404 milioni dei primi nove mesi dello scorso anno.

Il portafoglio ordini si è attestato a 37,0 miliardi di euro, rispetto ai 35,1 miliardi di euro al 30 settembre 2023. Gli ordini acquisiti nel segmento Digital Identity & Security, pari a 2.905 milioni di euro, sono stati in linea con le vendite del periodo.

I Ricavi dei primi nove mesi del 2024 ammontano a 14.069 milioni di euro, rispetto a 12.854 milioni dello stesso periodo del 2023, in crescita del 6,2% a perimetro e cambi costanti e del 9,3% in termini assoluti.

“Il terzo trimestre conferma il forte slancio commerciale e la crescita dei ricavi nella maggior parte delle attività THALES. Il business della Difesa ha goduto di una visibilità senza pari grazie a contratti a lungo termine” ha commentato Patrice Caine, Presidente e Amministratore Delegato di THALES.

“L’avionica è stata trainata dalla ripresa del traffico aereo e da solide prospettive di crescita. Le attività relative alla cybersecurity e alla biometria hanno beneficiato di un ambiente solido. Siamo inoltre orgogliosi dell’inclusione di THALES nell’indice CAC 40 ESG.

Si tratta di un forte endorsement alla nostra performance non finanziaria e al nostro contributo alla protezione della società, del pianeta e dei cittadini. Siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2024, grazie al costante impegno dei nostri dipendenti”.