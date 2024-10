Orizzonte Sistemi Navali firma il contratto per il training distribuito della Marina Militare

Orizzonte Sistemi Navali (OSN), joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato con NAVARM (Direzione degli Armamenti Navali) un contratto del valore di circa 23 milioni di euro per la fornitura del Training Distribuito della Marina Militare (TDMM).

L’obiettivo di tale contratto è quello di sviluppare un Sistema di Addestramento Sintetico delle Forze Aeronavali che prevede la federazione progressiva di diversi Sistemi addestrativi presenti e di futura acquisizione in ambiente operativo sintetico e geograficamente distribuito.

Tale Sistema si prefigge l’obiettivo di consentire, in futuro, la contemporanea partecipazione ad un esercizio condotto dalla Sala di Regia, di entità appartenenti ai diversi Warfare Domain ubicate in aree/sedi dierenti.

Il cuore del Sistema di Training Distribuito MMI consiste nella progettazione e realizzazione della Sala di Regia, che si troverà presso il Centro Addestramento Aeronavale (MARICENTADD) a Taranto e dalla quale sarà possibile dirigere esercitazioni.

Più in dettaglio, le unità navali, le Centrali Operative di Combattimento a terra di MARICENTADD e del Centro di Programmazione della marina Militare (MARICENPROG) ed i Simulatori Navali di Manovra (SINAM) della Seconda Divisione Navale (COMDINAV DUE), della Quarta Divisione Navale (COMDINAV QUATTRO) e del comando delle Forze di Contromisure Mine (MARICODRAG), potranno partecipare all’esercitazione federandosi alla rete sicura di esercitazione.

Le competenze sistemistiche e di integrazione di Orizzonte Sistemi Navali integreranno e completeranno quelle del Gruppo Fincantieri, attraverso la sua controllata Cetena, e Leonardo, player della Difesa con i quali, nelle prossime settimane, OSN concluderà i rispettivi contratti di sub-fornitura.

Giovanni Sorrentino, Amministratore Delegato di Orizzonte Sistemi Navali, ha dichiarato: “La stipula del contratto del Training Distribuito Marina Militare da parte di Orizzonte Sistemi Navali rappresenta una ulteriore prova dell’impegno da parte di Fincantieri e Leonardo di fare della Joint Venture un centro di integrazione delle rispettive competenze in ambito navale. Il TDMM è un progetto estremamente innovativo che vedrà mezzi reali interagire in scenari virtuali con i simulatori, incrementando la qualità e il realismo dell’addestramento e permetterà alla Marina Militare di disporre di uno strumento unico nella sua fattispecie”.

Orizzonte Sistemi Navali è un’azienda italiana che opera da oltre 20 anni come integratore di sistema a livello Whole Warship lungo tutto il ciclo di vita Nave. La Società è Prime Contractor, Whole Warship e Combat System Design Authority per importanti programmi Nazionali e Internazionali di produzione e supporto logistico. È una Società di Fincantieri (51%) e Leonardo (49%), i due principali gruppi industriali italiani che operano a livello mondiale nel settore della Difesa.

Fonte: comunicato Orizzonte Sistemi Navali