L’Aeronautica completa il rischieramento in Australia

Il 5 luglio i velivoli e il personale dell’Aeronautica Militare che nelle prossime settimane prenderanno parte all’esercitazione Pitch Black hanno completato il rischieramento in Australia, raggiungendo la base aerea di Port Darwin, capitale del Territorio del nord.

Si tratta di oltre 400 militari mobilitati nell’ambito della campagna aerea nella regione dell’Indo-Pacifico con 10 aerei da combattimento (6 F-35A/B e 4 Eurofighter Typhoon), supportati da un KC-767A per il rifornimento in volo e da un G.550 CAEW per le operazioni di comando e controllo.



In programma dal 12 luglio al 2 agosto, l’esercitazione Pitch Black 2024, organizzata dalla Royal Australian Air Force, vedrà il coinvolgimento di oltre 20 nazioni tra partecipanti e osservatori e di circa 140 velivoli.

(con fonte e foto 5° Reparto Comunicazione Aeronautica Militare

Leggi anche: