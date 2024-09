L’Aeronautica indonesiana ordina quattro elicotteri Airbus H145

L’Aeronautica Indonesiana ha ordinato 4 elicotteri Airbus H145 nell’ambito del suo programma di modernizzazione dell’addestramento. L’ordine è stato annunciato durante il Bali International Airshow, in corso questa settimana.

In base all’accordo tra l’Aeronautica Militare Indonesiana e PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Airbus consegnerà gli H145 pentapala a PTDI, che gestirà il riassemblaggio e il completamento delle attrezzature per le missioni e altri lavori di personalizzazione presso il suo stabilimento di Bandung, in Indonesia, per la consegna finale all’Aeronautica Militare. Questi elicotteri multimissione saranno impiegati per l’addestramento militare e per missioni leggere di ricerca e soccorso.

“È per noi un onore che l’Indonesia abbia scelto di dotarsi del primo Airbus H145 per la sua nuova flotta di addestramento. Siamo pienamente fiduciosi che l’H145, altamente versatile, avrà un impatto positivo nel migliorare l’addestramento dei piloti militari e, al contempo, sarà un elemento fondamentale per le operazioni di ricerca e soccorso. Siamo impazienti di lavorare insieme a un partner fidato come PTDI per sostenere la flotta indonesiana”, ha dichiarato Vincent Dubrule, Head of Asia-Pacific, Airbus Helicopters.

“Siamo profondamente onorati della fiducia accordataci dall’Aeronautica militare indonesiana con l’ordine degli elicotteri H145 nell’ambito del programma di modernizzazione dell’addestramento. Questa collaborazione non solo rafforza la partnership di lunga data tra PTDI e Airbus, ma dimostra anche il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative e affidabili per le esigenze operative nazionali. Grazie a questa stretta collaborazione, PTDI non solo supporterà la consegna degli elicotteri H145, ma migliorerà anche le proprie capacità in termini di integrazione e assemblaggio presso i propri stabilimenti. Siamo fiduciosi che questa cooperazione creerà nuove opportunità per lo sviluppo dell’industria aerospaziale nazionale e sosterrà ulteriormente il rapporto a lungo termine tra PTDI e Airbus, che continuiamo a rafforzare per un futuro più avanzato”, ha dichiarato Gita Amperiawan, Presidente e Direttore Generale di PT Dirgantara Indonesia.

Airbus Helicopters e l’Indonesia vantano un rapporto che dura da quasi 50 anni, iniziato nel 1976, quando PTDI ottenne per la prima volta la licenza per produrre l’elicottero NBO-105. Nel 2008 PTDI è diventato un fornitore chiave della fusoliera posteriore e della cellula principale dell’Airbus H225, con una produzione completa avviata in Indonesia nel 2011. Le due aziende hanno ampliato la cooperazione industriale nel 2017, includendo il supporto e i servizi dedicati alla flotta di elicotteri militari indonesiana, e più recentemente hanno approfondito la collaborazione per esplorare lo sviluppo della produzione di aerostrutture per la piattaforma di elicotteri del costruttore, le loro finiture e il potenziamento delle capacità locali di manutenzione, riparazione e revisione.

L’ultima versione dell’H145, il best seller di Airbus, aggiunge un innovativo rotore a cinque pale all’H145 multimissione, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo design del rotore principale senza cuscinetti facilita le operazioni di manutenzione, migliora la manutenibilità e l’affidabilità e aumenta il comfort di volo sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

In tutto il mondo sono in servizio oltre 1.700 elicotteri della famiglia H145, per un totale di oltre 7,9 milioni di ore di volo. La suite avionica digitale Helionix comprende un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti. La famiglia H145 è utilizzata per l’addestramento del personale militare dalle forze armate di tutto il mondo, tra cui l’esercito degli Stati Uniti, le forze armate del Regno Unito e presto anche la Germania.

Fonte: comunicato Airbus Helicopters