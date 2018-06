Hercules ex-Royal Air Force per il Bangladesh

La vendita di 2 dei 10 aerei britannici da trasporto Lockheed Martin C-130J C5 Hercules, surplus della RAF, al Bangladesh era da tempo nell’aria ma è stata confermata da un contratto di supporto siglato da Marshall Aerospace and Defense Group (MADG) il 10 maggio scorso.

“L’acquisizione di velivoli C-130J dalla Royal Air Force fornisce un miglioramento chiave per la nostra attuale capacità di trasporto aereo”, ha detto un rappresentante della Bangladesh Air Force durante la cerimonia della firma, che si è tenuta lo stesso giorno dell’annuncio al quartier generale dell’Aeronautica a Dhaka e riportato dal Jane’s Defence Weekly..

Oltre a svolgere compiti di supporto interno all’aereo, MAD G modificherà anche l’aeromobile, compresa la progettazione, lo sviluppo e l’installazione della capacità d’impiego per evacuazione medica (medevac) consentendo all’Aeronautica del Bangladesh di svolgere compiti di questo tipo all’interno del paese e oltreoceano a supporto delle missioni ONU.

L’acquisizione del C-130J consentirà alla BAF di ritirare i quattro C-130B acquisiti nel 2001 di seconda mano dagli Stati Uniti affiancando in linea 3 cargo Antonov An-32 Cline e 3 aerei da trasporto L-410UVP-200. In aggiunta l’Esercito del Bangladesh ha ricevuto un singolo velivolo da trasporto tattico Airbus Defense and Space C295W ordinato nel 2016.

Foto RAF