Alla Diga di Mosul il 151° Sassari avvicendato dall’82° reggimento Torino

Si è svolta il 24 luglio la cerimonia di avvicendamento della forza a protezione della diga di Mosul, sito di interesse strategico per l”Iraq affidato ai militari italiani della Task Force italiana Praesidium. Alla cerimonia, presieduta dal generale Roberto Vannacci, comandante del contingente nazionale in Iraq e Director of Training dell’Operazione Inherent Resolve, hanno partecipato l’ambasciatore d”Italia in Iraq, Bruno Antonio Pasquino, il vice comandante dell’Inherent Resolve, generale Walter E. Piatt, il vice comandante delle Operazioni della provincia di Ninive, generale Mohammed Khalifa.

I Dimonios del 151mo Reggimento Fanteria “Sassari” (Brigata Sassari), dopo circa sei mesi di attività operativa in terra irachena, hanno lasciato la responsabilità della protezione della diga di Mosul ai fanti dell’82mo Reggimento “Torino”(Brigata Pinerolo).

In tale occasione, il colonnello Maurizio Settesoldi ha ceduto il comando della Task Force Praesidium al tenente colonnello Luca Carbonetti. La Task Force “Praesidium” è preposta alla protezione della diga di Mosul in coordinamento con le forze di sicurezza locali, quali Counter Terrorism Service, National Security Service e Iraqi Police. Oltre ad assicurare la difesa della diga, i militari italiani garantiscono la sicurezza del personale militare e civile dello United States Army Corps of Engineers (Usace) e dei tecnici della ditta Trevi.

L”ambasciatore Pasquino ha ringraziato i Dimonios della Task Force “Praesidium” e i membri delle forze di sicurezza locali per il delicato compito svolto in Iraq in supporto alla ditta italiana Trevi ed all’Usace.

Il generale Piatt, dopo avere ringraziato il colonnello Settesoldi e dato il benvenuto al tenente colonnello Carbonetti, ha sottolineato come il popolo iracheno, che ha patito enormi sofferenze nel corso della guerra contro lo Stato islamico, conti sul contributo della Task Force Praesidium per un futuro di pace e prosperità.

Il generale Vannacci nel corso del suo intervento ha prima rivolto il proprio apprezzamento ai “sassarini” del 151mo Reggimento Fanteria per i risultati conseguiti – che hanno contribuito alla sicurezza della diga, all’addestramento delle Local Security Forces ed alla stabilizzazione dell’area.

Per i Dimonios del 151mo Reggimento Fanteria “Sassari” si tratta del secondo mandato in terra irachena, dopo il contributo fornito nel 2003 in occasione dell”Operazione “Antica Babilonia 2”.

(con fonte comunicato Stato maggiore Difesa)

Foto SMD e Fausto Biloslavo (Archivio)