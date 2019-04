Due nuovi Ilyushin Il-76MD-90A per la Difesa russa

Un nuovo velivolo da trasporto pesante Il-76MD-90A con numero di serie 0109 realizzato dalla società Aviastar-SP di Ulyanovsk sarà consegnato molto presto alla Difesa russa (e probabilmente quando questa notizia verrà pubblicata); a comunicarlo è il servizio stampa del Complesso Aeronautico Ilyushin.

Si tratta nel dettaglio del primo nuovo velivolo da trasporto costruito in conformità con le direttive emesse dal Ministero della Difesa della Federazione Russa. Il velivolo in questione ha superato tutte le fasi previste inclusi test a terra e di volo e la sua conformità con i requisiti tecnici disposti è stata confermata.

La società Ilyushin ha riferito inoltre che nessun aereo Il-76MD-90A è stato consegnato alle Forze armate russe dopo il 2014. In precedenza, infatti, la VTA o Aviazione da Trasporto Militare facente capo alla VKS, ha ricevuto due di questi aerei come esemplari di pre-produzione e pur tuttavia, lo stesso costruttore ha riferito che l’uso di questi due esemplari ha aiutato al miglioramento dei primi velivoli seriali pronti alla consegna.

Un secondo Il-76MD-90A infatti, con numero di serie 0110, è anch’esso in preparazione per il trasferimento al cliente Statale poiché starebbe completando in questi giorni le ultime prove di volo.

Secondo il programma di produzione del 2019 si prevede di costruire e mettere in funzione ben 6 nuovi aerei Il-76MD-90A pur considerando che, durante la visita alla fabbrica Aviastar-SP di Ulyanovsk il vice primo ministro russo Yuri Borisov ha dichiarato che secondo l’accordo siglato tra la Difesa e Ilyushin almeno 3 velivoli dello stesso tipo dovevano essere consegnati già lo scorso anno e poiché la società si trovava in una posizione arretrata di circa 3-4 mesi rispetto al programma stabilito si è provveduto ad istituire una commissione speciale per prevenire tali ritardi in futuro.

Secondo Borisov inoltre, entro il 2030, Mosca prevede di acquistare potenzialmente non meno di cento Il-76MD-90A, numero destinato a crescere se consideriamo le nuove petroliere Il-78MD-90A su di esso basate.

Ricordiamo infine che nel 2012 il Ministero della Difesa russo ha firmato un primo contratto iniziale per 39 Il-76MD-90A da destinare alle Forze Armate di Mosca.

Foto Ilyushin