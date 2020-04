Nuovi equipaggiamenti per i caccia MiG-29 e MiG-35

La MiG Aircraft Corporation ha comunicato di aver registrato un brevetto per un sistema intelligente per la protezione dagli alti fattori di carico massimo (o “g limite”) da installare sui propri caccia; a riferirlo è stato Ilya Tarasenko direttore generale della società MiG, secondo cui il nuovo sistema aumenterà la sicurezza di volo e consentirà al pilota di condurre combattimenti aerei ravvicinati senza essere distratto dal controllo del fattore di carico massimo.

Il nuovo sistema che funziona in combinazione con il sistema di visualizzazione sul casco (HMS) riduce la distrazione del pilota e prevede inoltre anche la possibilità di superare il sovraccarico critico nella gamma 1-2 g con l’uso di una forza aggiuntiva sulla leva di controllo dell’aeromobile; un’opzione che potrà essere disabilitata temporaneamente o permanentemente.

La nuova tecnologia in questione troverà la sua applicazione negli aerei MiG-29M/M2 e sull’ultima variante MiG-35.

Ricordiamo infine, che sempre la MiG ha annunciato lo scorso mese lo sviluppo di un nuovo sistema di controllo digitale al fine di rendere automatica la procedura di atterraggio da installare sempre sui caccia MiG-29 e MiG-35.

Il sistema di atterraggio digitale di nuova concezione – combinato con opportuni sistemi di navigazione e misurazione – migliora la sicurezza del volo in condizioni meteorologiche estremamente critiche. Secondo l’ufficio stampa del bureau russo il sistema è progettato per consentire al pilota di mantenere il percorso di planata in modalità automatica e di atterrare in totale sicurezza e automatismo fino a quando le condizioni di visibilità non consentono al pilota il passaggio al controllo manuale. Questo sistema è stato ovviamente sottoposto ai test di volo e ha dimostrato ai piloti collaudatori MiG la sua efficacia ottenendo una valutazione positiva.