Antonov riottiene la licenza per il trasporto aereo

Dopo la trasformazione dell’impresa statale in una società per azioni, la JSC Antonov ha ricevuto tutte le previste licenze invece di quelle rilasciate a suo tempo all’ex impresa statale “SE Antonov”.

Maksym Sanotskyi, vicedirettore generale della JSC “Antonov” per le attività di trasporto aereo e test di volo lo ha riferito al portale ucraino Krila in risposta alla sua inchiesta, trattata poi da Analisi Difesa nello scorso mese di ottobre.

Rispondendo alla domanda su iniziativa di chi fosse stata annullata la licenza AG n. 505928 rilasciata dal Servizio aeronautico statale dell’Ucraina il 17 agosto 2012 all’impresa statale “Antonov”, Sanotskyi ha risposto: «Dal 12 aprile 2024, l’impresa statale (SE) Antonov è stata trasformata nella società per azioni (JSC) Antonov che è de facto il successore legale di tutti i diritti e gli obblighi dell’impresa precedente.

Secondo la legge ucraina sulle licenze avevamo sei mesi per rilasciare una nuova licenza per JSC Antonov, allo stesso tempo la licenza rilasciata a SE Antonov era soggetta a cancellazione a causa dell’assenza stessa di tale impresa. Pertanto abbiamo presentato una richiesta per l’annullamento della licenza AG n. 505928 e per l’ottenimento di una nuova licenza.»

Per quanto riguarda se JSC Antonov ha ricevuto una licenza simile e quale sia la conferma se la stessa abbia ottenuto tale licenza, il vicedirettore generale ha risposto: – «Sul sito della DASU (Servizio di audit statale dell’Ucraina) è presente il corrispondente

Registro delle licenze per lo svolgimento di attività commerciali comportanti il ​​trasporto di passeggeri, merci pericolose e rifiuti pericolosi mediante trasporto aereo alla data della richiesta.

Nel registro delle licenze del Servizio aeronautico statale dell’Ucraina del 10.10.2024, la voce nella riga n. 41 indica la disponibilità di una licenza corrispondente presso Antonov JSC. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 della legge ucraina sulla concessione di licenze per le attività commerciali, il rilascio di una licenza è la concessione a un’entità commerciale del diritto di condurre un tipo di attività commerciale o parte di un tipo di attività commerciale che è soggetto a licenza, mediante l’adozione da parte dell’ente preposto al rilascio di una decisione di rilascio della licenza, la cui iscrizione viene effettuata nel registro delle licenze.

L’ordine n. 728 del 27 settembre 2024 sul rilascio della licenza a JSC Antonov è proprio una decisione di questo tipo, che ha un effetto indefinito.»

Cos’è cambiato dunque nelle attività commerciali di Antonov Airlines dopo la trasformazione dell’impresa in una partnership e come ciò ha influenzato l’attività nel suo insieme?

Lo stesso Sanotskyi ha risposto infine: – «Se parliamo esclusivamente del lavoro della nostra flotta non ci sono stati cambiamenti. Continuiamo a effettuare il trasporto di carichi super pesanti e di grandi dimensioni, trasportiamo carichi importanti nell’ambito di missioni spaziali, programmi governativi e attività di mantenimento della pace. Forniamo soluzioni efficaci per il trasporto di carichi non standard, sviluppiamo un piano individuale per ogni carico unico ed effettuiamo il trasporto che può essere effettuato solo dagli aerei della flotta Antonov Airlines.»

Foto Antonov