Nuovi Eurofighter Typhoon per le forze aeree spagnole

Dopo l’Aeronautica Tedesca anche quella spagnola è destinata a ricevere nuovi velivoli da combattimento Eurofighter per aumentare la sua flotta esistente e iniziare il processo di sostituzione della sua flotta calabrone Boeing EF-18.

La Spagna incrementerà il numero di cacciabombardieri Eurofighter Typhoon nell’ambito del Progetto “Halcon”, con la previsione di un contratto per iniziale per 20 velivoli da firmare nel 2021. L’accordo che Madrid sta negoziando con Airbus prevede che i primi 20 Eurofighter Tranche 4 (o Tranche 3 Plus) verranno consegnati all’Ejército del Aire per sostituire gli F/A-18 Hornet dislocati nelle Isole Canarie.

In prospettiva la Spagna prevede di rimpiazzare con nuovi Typhoons tutti gli Hornet in servizio entro il 2030 standardizzando sul cacciabombardiere del Consorzio Eurofighter l’intera linea da combattimento dell’Ejercito de l’Aire fino all’ingresso in servizio del futuro sistema aereo da combattimento FCAS,.programma franco-tedesco a cui madrid ha aderito –

La forza aerea spagnola schiera attualmente per il combattimento 70 Typhoon (16 Tranche 1, 34 Tranche 2 e 20 Tranche 3) e 84 Boeing EF-18A/B Hornet.