Nuovo centro di produzione della russa ODK-UMPO per i motori di elicotteri

Un nuovo grande centro di produzione di componenti per motori di elicotteri russi è stato inaugurato a Ufa sulla sede della società PJSC ODK-UMPO.

«Questo moderno centro high-tech è stato creato nell’ambito del programma di sostituzione delle importazioni e di espansione della produzione in serie di motori per elicotteri; – ha riferito il servizio stampa dell’azienda – qui sono state installate le più moderne attrezzature, sono state introdotte moderne tecnologie di produzione che riducono i costi della manodopera del 25% e aumentano la produttività del lavoro.

Si tratta del primo impianto di produzione specializzato di questa portata in Russia e per la sua creazione sono stati investiti ben 8,7 miliardi di rubli.»

Il centro, che comprende quattro siti di produzione di motori per elicotteri fino a 5000 CV: ovvero le turbine VK-2500, TV3-117, VK-650V, VK-1600V per elicotteri civili e militari (tra cui la serie dei Mil Mi-8/17, Mi-28, Ka-52 e gli utility Ka-226T e Ka-62), prevede secondo le intenzioni di raggiungere già dal 2021 la capacità produttiva di 350 motori l’anno.

Dotato delle più moderne macchine di produzione, di ambienti di lavorazione ad alta tecnologia e di attrezzature uniche per le varie tipologie di saldature speciali richieste nelle aziende di propulsori aeronautici, il nuovo centro dispone inoltre di numerosi complessi robotizzati per la saldatura di pezzi e assemblaggi in atmosfera controllata, nonché un’unità di controllo e di prova unica per determinare le caratteristiche di consumo dei motori.

Parte degli investimenti è stata destinata alla formazione dei dipendenti: un cluster separato di 14.500 mq ospiterà 150 unità di attrezzature specifiche per la formazione e sarà in grado di formare un migliaio di operai specializzati all’anno.