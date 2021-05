Completate le consegne del missile anticarro russo Vikhr-1 (che piace anche agli egiziani)

La società russa JSC Kalashnikov Concern ha completato prima del previsto la fornitura di missili guidati “Vikhr-1” (Codice NATO AT-16 “Scallion”) per le esigenze del Ministero della Difesa russo.

Lo ha dichiarato in una nota il Ministero dell’Industria e del Commercio russo sulla propria pagina web: – «Dal rinnovo del contratto statale firmato nella primavera del 2014 siamo riusciti nel più breve tempo possibile non solo a stabilire una produzione su larga scala di nuovi missili Vikhr-1 ma anche a risolvere il problema [ben più importante] della sostituzione dei componenti importati con quelli domestici» – si legge in una nota di Kalashnikov Concern.

Il missile guidato anticarro a guida laser Vikhr è stato sviluppato dallo Instrument Design Bureau di Tula (acronimo russo: KBP, una sussidiaria dell’High-Precision Weapons holding) a metà degli anni ’80.

Completato nel 1985, non venne mai avviato alla produzione. Negli anni 2000 l’ATGM è stato aggiornato e designato come Vikhr-1 mantenendo il nome in codice NATO.

La produzione in serie del missile 9A1472 Vikhr effettuata dalla Concern Kalashnikov è stata intralciata da diversi problemi tecnici emersi nei collaudi di Stato e che furono risolti entro la fine del 2015. In ottobre dello stesso anno il Ministero della Difesa russo ricevette il primo lotto a seguito del contratto siglato nel luglio del 2013 del valore di 13 miliardi di rubli per ben 6.000 missili.

Il missile a guida laser Vikhr-1 è progettato per distruggere veicoli corazzati, fortificazioni ma a che bersagli aerei a bassa velocità.

La gittata massima è di 8 chilometri ma secondo quanto dichiarato dal CEO di Kalashnikov, Dmitry Tarasov, allo scorso Forum Army-2020, l’azienda era al lavoro sull’estensione della portata fino a 10 chilometri.

Il missile può essere lanciato da una quota fino a 4.000 metri e il suo vettore principale è l’elicottero da ricognizione e attacco Kamov Ka-52. Non a caso, secondo numerosi fonti del settore, Il Cairo sarebbe stato il primo cliente straniero del missile destinato ad armare i 46 elicotteri Ka-52 egiziani.

Foto JSC Kalashnikov Concern