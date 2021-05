L’USAF prevede di acquisire 145 bombardieri B-21 Raider per 90 miliardi di dollari

L’USAF prevede di acquisire almeno 145 bombardieri Northrop Grumman B-21 Raider per un costo stimato di circa 90 miliardi di dollari. Un numero definito “ragionevole” da Frank Kendall, la cui nomina a segretario all’aeronautica del Pentagono è imminente, che ha commentato la futura commessa per il B-21 durante l’audizione di conferma nel suo nuovo incarico presso la Commissione Forze Armate del Senato il 25 maggio.

“Penso sia un numero ragionevole. Manca ancora molto tempo e i requisiti potrebbero cambiare nel tempo … [ma] come base per gestire il programma penso che sia ragionevole in questo momento

Quando nel 2010 venne aggiudicato il contratto per i nuovi bombardieri a Northrop Grumman dollari, l’USAF valutava un costo ad esemplare di 511 milioni di dollari calcolato su 100 velivoli. Il costo è lievitato, solo considerando l’inflazione, a 626 milioni: cifra che moltiplicata per il numero di velivoli indicato da Kendall equivale a 90,.7 miliardi.

Northrop Grumman sta attualmente sviluppando due prototipi di B-21 presso lo stabilimento 42 dell’USAF a Palmdale, in California. Il primo dovrebbe iniziare a volare nei primi mesi del 2022 e le prime consegne sono attese per il 2027.

Il bombardiere “stealth” Raider è candidato ad affiancare e poi sostituire anche nei compiti di attacco nucleare i bombardieri oggi in servizio nell’USAF:

I 19 velivoli “stealth” Northrop Grumman B-2 Spirit

I 77 B-52H (la cui radiazione è prevista nel 2050)

45 B-1 Lancer, impiegati negli ultimi anni nell’usurante compito di bombardieri tattici su Iraq e Afghanistan: la flotta è in riduzione ed entro quest’anno scenderà da 61 a 45 esemplari in servizio attivo la cui radiazione è prevista nel 2036.

Adam Smith, presidente della Commissione Forze Armate della Camera, ha affermato che la US Air Force sembra aver “imparato la lezione” del programma F-35 fuori budget. Al contrario, il Programma B-21, è “nei tempi e nel budget previsti e lo stanno facendo funzionare in modo molto intelligente”.

Immagine: USAF