Elettronica Group cresce con l’acquisizione di EltHub

Elettronica SpA ha acquisito il 70% di EltHub, newco costituita da G&A Engineering Srl con conferimento dei propri asset strategici. L’operazione ha l’obiettivo di potenziare la propria value proposition, già fortemente orientata verso la Ricerca e Sviluppo di soluzioni innovative in ambito Difesa, Spazio, Sicurezza e Civile, e affrontare nuove sfide e nuovi mercati.

Nel rinnovato assetto societario, EltHub ha come Direttore Generale Marco Giordano e come membri del Consiglio di Amministrazione Amaury Choppin, in qualità di Presidente, e Lorenzo Benigni e Giorgia Pontetti, come component (le biografie in coda all’articolo).

“Per Elettronica – dichiara l’amministratore delegato e Presidente Enzo Benigni – società con 70 anni di esperienza nel dominio dello spettro elettromagnetico e con consolidato patrimonio di prodotti in ambito cyber e homeland secuity, l’operazione si inserisce nel quadro del piano strategico Tenet 2030, che la vedrà impegnata nei prossimi 10 anni. In particolare negli obiettivi strategici dell’azienda ci sono un’ulteriore innovazione di prodotti e servizi – compresa l’integrazione dell’EW con il dominio Cyber e Space – l’espansione verso nuove geografie e l’inserimento dell’azienda in nuovi mercati competitivi, come quello medicale e delle infrastrutture critiche. In tal senso l’acquisizione potenzia anche la vocazione alla sostenibilità della value proposition aziendale”.

L’apporto di G&A Engineering a EltHub riguarda expertises e prodotti, complementari a quelli di Elettronica, nei settori Spazio, Difesa, Automotive, Industriale ed Elettromedicale, insieme ad una competenza specifica nella ricerca applicata nei settori della microelettronica per applicazioni spaziali e militari.

Fanno parte del patrimonio di competenze dell’azienda anche la ricerca di soluzioni in ambito civile, spaziale ed automotive quali serre idroponiche, stampanti 3D alimentari, microsatelliti per esperimenti spaziali, sistemi di cyber resilienza, sistemi di registrazione eventi e di comando e controllo delle flotte nel settore automotive. L’azienda è inoltre totalmente indipendente dal punto di vista produttivo avendo tra gli assets a disposizione una officina meccanica, una linea per la realizzazione e collaudo delle schede elettroniche ed una camera pulita certificata ad altissime prestazioni che arriva fino alla classe 10 (ISO 4).

Tutte queste caratteristiche conferiscono ad EltHub delle capacità uniche che le consentiranno di diventare un punto di riferimento all’interno del Gruppo Elettronica con l’obiettivo di:

Aumentare ulteriormente la propensione alla Ricerca e Innovazione del Gruppo, attraverso progetti tecnologici disruptive in ambito difesa e sicurezza ma anche civile e spaziale

Potenziare le capacità tecniche e ingegneristiche al fine di identificare soluzioni sempre più performanti e distintive

Conferire al Gruppo una importante capacità di prototipazione rapida per le nuove soluzioni e sistemi di nuova concezione, riducendo conseguentemente il time to market

Diversificare i mercati di riferimento

Apportare una nuova ed importante spinta verso la componente di sostenibilità sociale della value proposition del Gruppo Elettronica

Attraverso questa operazione, quindi, Elettronica arricchisce il patrimonio di competenze del Gruppo già solido nei settori Difesa, Sicurezza e Cyber con competenze e prodotti trasversali a questi ambiti, conferendo una ulteriore spinta propulsiva all’innovazione e alla sostenibilità.

Marco Giordano (Direttore Generale EltHub Srl) ha una laurea in Ingegneria Elettronica all’università degli Studi di Perugia e ha conseguito un Master di Executive Business Administration alla LUISS Business School. Nel 1999 è in Alenia Spazio S.p.A. In Elettronica S.p.A. dal 2004, ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito del Procurement, fino a ricoprire la posizione di Direttore Funzione Sourcing & Supply Management dal 2013 al 2022.

Amaury Choppin (Presidente EltHub Srl) è Vice President Administration & Control di Elettronica S.p.A. Ha conseguito una Laurea in Business Management alla Paris IX Dauphine University. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 alla Arthur Andersen nella sede di Parigi e poi in quella di Roma dove è diventato Manager nel 1995. Nel 1996 entra in Thales come Financial controller di Elettronica. Nel 1997 entra in Elettronica, dove negli anni ricopre numerose posizioni nell’ambito Finance e IT.

Lorenzo Benigni (membro del Cda di EltHub Srl) è Senior Vice President e Direttore Governmental & Institutional Relations di Elettronica S.p.A. È in Elettronica dal 1999 dopo aver conseguito una Laurea in Business Administration alla John Cabot University e un Master alla LUISS Business School. E’ Presidente del Tavolo Tecnico per la Cybersecurity di Unindustria Lazio

Giorgia Pontetti (membro del Cda e Direttore Tecnico di EltHub Srl) ha una laurea in Ingegneria Elettronica conseguita nel 2001 all’Università degli Studi Roma Tre e una laurea in Ingegneria Astronautica conseguita presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale de La Sapienza nel 2004. Dal 1966 al 2022 é stata Amministratore Unico di G&A Engineering. Ha un’ampia esperienza nel settore Difesa e Aerospazio.

Fonte: comunicato Elettronica