Grande successo per il “Tricolore Air Show” a Punta Marina

Tra i numerosi e tutti coinvolgenti appuntamenti che hanno caratterizzato l’edizione 2022 della manifestazione “Tricolore Air Show” del 19 giugno l’aviolancio dei paracadutisti che, provenienti da tutte le Forze Armate, hanno raccolto in un unico episodio il profondo significato di questa manifestazione: tutti attorno al Tricolore e a ciò che esso simboleggia.

Il lancio è avvenuto a circa 4000 metri di quota con la tecnica della caduta libera da un elicottero NH 90 del 7°rgt Aviazione dell’Esercito “VEGA” con sede a Rimini, che dopo alcuni passaggi a bassa quota in coppia con un A129 Mangusta in dotazione allo stesso Reparto, ha portato i paracadutisti alla quota di lancio.

Un binomio vincente quello tra l’Aviazione dell’Esercito, presente in tutte le missioni condotte all’estero dall’Esercito Italiano, e le rappresentanze dei paracadutisti che dopo una caduta libera di circa 2200 metri hanno aperto le loro “vele” e le loro bandiere fino a giungere a terra tra le migliaia di persone presenti.

Una giornata scandita da un ricco programma di attività effettuate da tutte le Forze Armate; vere e proprie dimostrazioni che hanno appassionato gli spettatori presenti.

L’apertura di manifestazione è avvenuta con il passaggio bandiera con elicottero HH-139 del’15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia che ha poi effettuato una dimostrazione di recupero naufrago. A seguire un sorvolo e dimostrazione delle capacità A129 Mangusta in dotazione all’Esercito e la Marina Militare che con elicottero EH 101 ha rilasciato in acqua il team Brigata S. Marco per effettuare un’attività “presa di terra”.

Poi è stato il momento dei velivoli ad ala rotante UH169 della GDF, un A109 Nexus dei Carabinieri e a chiudere due aerei F 2000 Typhoon del 4° stormo caccia intercettori di Grosseto e Pan Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) dell’Aeronautica Militare.

È stato possibile visitare inoltre la nave San Marco ormeggiata a Marina di Ravenna che tra sabato e domenica ha registrato oltre 2000 presenze e tutti gli stand delle varie Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.