Esercitazione Alliance Wall per il Battle Group NATO a guida italiana in Bulgaria

Il Contingente italiano che guida il NATO Multinational Battle Group Bulgaria ha concluso il 25 ottobre l’esercitazione Alliance Wall presso l’area addestrativa di Novo Selo.

L’attività addestrativa, durata 4 giorni, ha visto impegnate tutte le unità del neo costituito BG NATO che, all’interno del Novo Selo Firing Range, hanno operato in stretto coordinamento con l’obiettivo principale legato al raggiungimento dell’interoperabilità sul terreno.

Per lo svolgimento dell’Alliance Wall, sono stati impiegati più di 50 mezzi tattici: gli italiani AIFV (Armoured Infantry Fighting Vehicle) Freccia, AIFV Freccia Mortar Carrier e AIFV Freccia Spike, gli ITV (Improved Tow Vehicle) M901 greci, i Bradley americani e gli MTLB (Multi-Purpose Towing Vehicle Light Armoured) bulgari. Inoltre, sono stati schierati sul terreno un sistema di difesa aerea e un controllore tattico aereo.

“Quella appena conclusa, è stata una nuova grande opportunità per lavorare insieme ai paesi alleati. Sono orgoglioso di essere il primo Comandante di questo Battle Group – ha dichiarato il colonnello Francesco Alaimo, comandante del Multinational BG Bulgaria (e dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” della Brigata Meccanizzata Pinerolo) – con l’esercitazione Alliance Wall sono state condivise esperienze e procedure tattiche e operative sul terreno, fattori fondamentali che aumentano la nostra capacità di deterrenza in caso di possibili minacce sul fronte est dell’Europa”.

L’esercitazione Alliance Wall ha ulteriormente confermato la solidarietà e la coesione esistente tra i Paesi membri della NATO in forza al Battle Group Bulgaria, nonché la capacità di reazione ad eventuali minacce perpetrate sul fianco est dell’Europa.

Le attività di addestramento del Multinational Battle Group Bulgaria, sono svolte congiuntamente ai gruppi tattici NATO già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Romania e Slovacchia e si estendono lungo il fianco orientale della NATO, dal Mar Baltico al Mar Nero.

I Battle Group, sono stati istituiti dall’Alleanza in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia in concerto con i piani di difesa della NATO. Oltre al contingente in Bulgaria, l’Italia è presente nei Battle Group in Lettonia e in Ungheria.

Dal 17 ottobre 2022, l’Italia ha assunto il ruolo di Framework Nation ovvero la leadership della missione che vede il coinvolgimento di altri contingenti dell’Alleanza.

(con fonte Stato Maggiore Difesa)