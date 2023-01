Contratto nazionale a CY4GATE Group per un nuovo prodotto di cybersecurity

CY4GATE (EGM: CY4) – gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, ha reso noto di aver siglato un contratto per la fornitura di un nuovo prodotto proprietario di cybersecurity, denominato “SENTRY”, completamente realizzato dall’azienda per un primario ente pubblico.

La fornitura, dal valore di 600.000 euro e per la durata di un anno, impiega le più recenti tecnologie e algoritmi frutto di pluriennali investimenti interni in Ricerca e Sviluppo, con la finalità di individuare attacchi informatici complessi e selettivi che, mediante un accesso non autorizzato con l’uso di malware, sono in grado di accedere a dati riservati o causare danni al target.

Si tratta delle cosiddette minacce persistenti avanzate o Advanced Persistant Threats (APT). L’acquisizione di questo nuovo contratto, che segna anche l’immissione sul mercato di un nuovo prodotto aziendale dedicato alla cybersecurity, ha rilevanza strategica per l’azienda e costituisce il segnale di un avvio positivo del 2023, in assoluta continuità con il trascorso anno 2022.

L’azienda, così, da questo nuovo anno 2023 può contare su un portafoglio di tecnologie di elevato livello che vanno ulteriormente ad arricchire l’offering nella cyber security grazie:

– al modern SIEM “RTA”, per la detezione di comportamenti anomali e quindi potenziali attacchi alle reti, dotato di sistemi avanzati di alerting e possibilità di attivare livelli crescenti di automazione nella risposta all’attacco;

– al SENTRY, prodotto unico nel suo genere che – grazie a innovative tecniche proprietarie – individua tempestivamente attacchi informatici realizzati con tecniche avanzate che rendono persistente il malware nei sistemi target;

– al Cyber Digital Twin, tecnologia in grado di riprodurre una rete informatica di un’azienda o di un ente pubblico al fine di consentire training realistico agli operatori di cyber security, simulare scenari di attacco per verificare la robustezza delle reti ed impiegarlo come strumento per test preventivi di nuove tecnologie prima della loro integrazione sulla rete reale. Il Cyber Digital Twin è entrato di recente a far parte del nuovo catalogo prodotti a seguito dell’acquisizione (signing preliminare) della società francese Diateam.

“È un buon avvio d’anno che ci dovrà vedere protagonisti nei settori di nostra competenza, la cyber security e la cyber intelligence, con un’offerta di prodotti proprietari e una struttura aziendale ulteriormente rafforzata a livello Gruppo” – ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE (nella foto).

“I mercati indirizzati dalle tecnologie prodotte dalla società restano promettenti in termini di crescita, tanto in Italia quanto all’estero. La differenziazione di prodotti, geografie e tipologie di clienti (pubblici e privati) ha reso l’azienda resiliente e in grado 2 di attraversare al meglio periodi storici caratterizzati da turbolenze economiche e geopolitiche che introducono nel contesto di business le complesse variabili dell’incertezza e volatilità”.