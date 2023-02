Il gruppo emiratino EDGE acquisisce la quota di maggioranza di Milrem Robotics

Il gruppo industriale emiratino EDGE Group PJSC ha annunciato il 15 febbraio l’acquisizione di una quota di maggioranza della società estone Milrem Robotics, leader europeo nello sviluppo di robotica e sistemi autonomi. La transazione rappresenta il più grande investimento estero nella crescente industria della difesa dell’Estonia e vedrà Milrem Robotics entrare a far parte di EDGE come nuova entità all’interno del suo cluster Platforms & Systems, integrando le capacità multi-dominio esistenti del gruppo.

Fondata nel 2013, la missione di Milrem Robotics è fornire soluzioni robotiche innovative per ambienti difficili. È specializzata nello sviluppo di veicoli terrestri senza pilota intelligenti, soluzioni di guerra robotica, Concept of Operations (CONOPS) e analisi di guerra a livello di dottrina. I suoi prodotti principali per compiti militari sono i veicoli terrestri senza pilota THeMIS (impiegati nell’Operazione francese Barkhane nel Sahel dal contingente estone) e il veicolo da combattimento senza pilota Type-X.

Milrem Robotics continuerà ad avere sede nella capitale estone Tallinn, operando anche con uffici in Finlandia, Svezia, Paesi Bassi e Stati Uniti, impiegando circa 200 persone qualificate.

Dopo la transazione, EDGE avrà il controllo di maggioranza di Milrem Robotics. Altri azionisti includono Krauss Maffei-Wegmann, il fondatore dell’azienda e CEO Kuldar Väärsi nonchè investitori privati estoni, tra cui dipendenti dell’azienda come azionisti di minoranza.

I prodotti di Milrem Robotics sono stati venduti in 16 paesi, otto dei quali sono membri della NATO: Stati Uniti, Estonia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Francia, Germania e Regno Unito.

H.E Faisal Al Bannai, Presidente di EDGE Group, ha dichiarato che “l’investimento di EDGE in Milrem Robotics, una società con una solida reputazione come leader nei campi della robotica e dei sistemi autonomi, è anche un investimento nel futuro di EDGE, che è precisamente focalizzata sullo sviluppo di tali capacità nei suoi molteplici domini.

Ci consentirà di realizzare gli obiettivi e le ambizioni di entrambe le aziende con agilità in un mercato sempre più diversificato e fortemente competitivo, di condividere tecnologia e competenze e di fornire a Milrem il supporto necessario per espandere le sue risorse e la sua base di talenti per un’ulteriore crescita internazionale come parte di EDGE e per contribuire anche alla crescita dell’industria della difesa sovrana dell’Estonia.”

Kuldar Väärsi, fondatore e CEO di Milrem Robotics, ha aggiunto che : “Milrem Robotics ha effettuato un intenso ciclo di investimenti volto a trovare modi per supportare un’ulteriore espansione, e EDGE Group, che comprende 20 diverse entità tecnologiche e di difesa all’avanguardia in tutto il mondo più domini, ci ha offerto la migliore opportunità per realizzare le nostre ambizioni di ulteriore crescita internazionale, in termini di footprint, e lo sviluppo delle nostre soluzioni leader del settore.

L’investimento nella nostra azienda da parte di EDGE è una grande testimonianza del successo di Milrem Robotics e una valutazione incoraggiante del nostro sviluppo fino ad ora e dei prodotti e della tecnologia che abbiamo sviluppato.Sono inoltre lieto di poter continuare a lavorare con l’altro nostro azionista di minoranza strategica Krauss-Maffei Wegmann, la cui esperienza è stata fondamentale per il lavoro di Milrem Robotics dall’acquisizione di una partecipazione nel 2021. Attendiamo con impazienza un futuro prospero insieme”.

Mansour AlMulla, Amministratore delegato e CEO di EDGE Group, ha inoltre aggiunto: “EDGE oggi è uno dei principali gruppi mondiali di tecnologia avanzata e difesa con una solida base in quattro continenti. C’è un grande potenziale qui per entrambe le società e il nostro investimento in Milrem consentirà di sfruttare le notevoli risorse di EDGE per offrire ai nostri clienti che operano in ambienti operativi in continua evoluzione un portafoglio più robusto di sistemi autonomi superiori a costi competitivi. Una presenza in Estonia fornisce inoltre a EDGE un accesso strategico al Nord Europa, aumentando preziose opportunità per noi in tutto il continente e oltre, e rafforza la nostra posizione di attore globale serio in questo settore”.

Il generale (in pensione) Riho Terras, presidente del consiglio di sorveglianza di Milrem Robotics, ha concluso: “L’aggiunta di EDGE come nuovo proprietario di maggioranza consentirà a Milrem di aumentare la produzione, assumere nuove persone, acquisire nuovo know-how e anche espandere in modo significativo il suo prodotto portafoglio, diventando così un’azienda più forte a livello internazionale. Ciò a sua volta consente all’azienda di contribuire in modo significativo e più efficiente allo sviluppo della capacità di difesa dell’Estonia. EDGE è un gruppo leader nel settore della difesa globale con una portata molto ampia e risorse impressionanti”.

Fonte: comunicato EDGE/Milrem Robotics