Le ultime sulla fornitura di aerei da combattimento F-16 all’Ucraina

Lockheed Martin ha reso noto il 20 giugno di essere pronta ad aiutare i piloti ucraini a volare e a gestire la manutenzione degli aerei da combattimento F-16 qualora gli stati della NATO decidano di fornirli a Kiev.

Lo ha riportato il Financial Times precisando che Lockheed Martin non è direttamente coinvolta nei colloqui e che qualsiasi decisione a riguardo sarebbe presa solo a seguito di discussioni tra Ucraina, Stati Uniti e altri alleati occidentali.

“Siamo pronti, non solo a soddisfare le esigenze ma anche per qualsiasi modifica agli F-16, addestramento, equipaggiamento e altri sistemi” ha detto Frank St John, chief operating officer di Lockheed Martin dicendosi “molto fiducioso che i piloti ucraini impareranno a padroneggiare l’F-16 e saranno in grado di usarlo in modo molto efficace in breve tempo”.

Dopo l’Olanda anche la Danimarca ha offerto i suoi F-16 in procinto di venire sostituiti dagli F-35A. Il ministro della Difesa ad interim, Troels Lund Poulsen, ha riferito che gli F-16 dovrebbero essere ritirati dal servizio attivo nel 2025 invece che nel 2027: un’accelerazione che avvicina la possibilità del loro trasferimento all’Ucraina.

“Ora che abbiamo fatto un passo verso l’avvio dell’addestramento e l’aggiornamento delle capacità dei piloti ucraini, penseremo anche se valga la pena fare una donazione specifica all’Ucraina di caccia F-16 danesi e quanti potremmo darne a Kiev” – ha detto Polsen aggiungendo che i piloti ucraini devono sottoporsi a 6-8 mesi di addestramento prima di poter impiegare eventualmente i velivoli.

Insieme all’Olanda, la Danimarca ha assunto un ruolo guida nell’addestramento di piloti e tecnici ucraini a impiegare i caccia F-16 e i primi corsi di formazione si terranno ad agosto all’aeroporto di Skridstrup.

La Danimarca ha 43 F-16 di cui circa 30 sono ancora in servizio. Come per i velivoli olandesi si tratta di macchine delle versioni A/B aggiornate con 35/40 anni di intensa vita operativa alle spalle.

Il 26 giugno il portavoce del Comando delle forze aeree ucraine, colonnello Yuriy Ignat, ha dichiarato che gli F-16, se forniti a Kiev, saranno schierati negli aeroporti insieme ad altri aerei ucraini. “I nostri aerei svolgono compiti in decine di campi di volo operativi e compiono decine di sortite. Gli F-16 svolgeranno gli stessi compiti e saranno dislocati dove ora si trova la nostra aviazione”, ha dichiarato Ignat all’emittente Ucraina Rada.

La settimana precedente il giornale statunitense Politico aveva riferito che l’Ucraina potrebbe ricevere i primi F-16 dagli alleati occidentali all’inizio del 2024. A inizio giugno, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che i tempi di consegna dei caccia F-16 all’Ucraina dipenderanno dai progressi nell’addestramento dei piloti ucraini.

Il 29 giugno il capo di stato maggiore delle forze armate di Kiev, generale Valery Zaluzhny, in un’intervista al quotidiano statunitense Washington Post, ha espresso frustrazione per la mancata fornitura di aerei da combattimento da parte degli alleati occidentali e ricordando che nel migliore dei casi gli F-16 che sono stati promessi all’Ucraina in occasione dell’ultimo vertice del G7 a Hiroshima non arriveranno prima del prossimo autunno.

Al momento, ha spiegato Zaluzhny, l’Ucraina non può affrontare le forze aeree russe che “continuano a devastare le nostre posizioni” perchè queste dispongono di una moderna flotta di Sukhoi Su-35 con radar e gittata missilistica superiori a quelli dei caccia ucraini. “Nessuno sta chiedendo 120 aerei dall’oggi al domani. Non ne ho bisogno. Non voglio minacciare il resto del mondo. Mi serve un numero limitato di caccia, ma mi servono. Non c’è alternativa. Il nemico utilizza aerei di un’altra generazione. E’ come se andassimo all’attacco con archi e frecce”.

Zaluzhny non può non sapere che, se anche fosse possibile fornire immediatamente F-16 all’Ucraina, per poterli impiegare subito occorrerebbero però piloti e tecnici stranieri in attesa che tra un anno il personale ucraino addestrato giunga ai reparti.

Resta però da definire dove verrà basata la linea logistica di sostegno alla flotta di F-16 ucraini. Se venissero dislocati in aeroporti sul territorio ucraino le attrezzature e gli equipaggiamenti di supporto verrebbero attaccati dai missili russi. Se il supporto logistico venisse mantenuto in aeroporti in qualche paese aderente alla NATO in Europa Orientale aumenterebbe considerevolmente il rischio di escalation del conflitto come paventato dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov.

Foto Ministero Difesa Ucraino