Il ruolo dei secure element crittografici nella sicurezza informatica

Nell’era digitale, la sicurezza dei dati è una priorità assoluta. Con il crescente numero di dispositivi connessi e la continua evoluzione delle minacce informatiche, proteggere le informazioni sensibili è diventato quantomai fondamentale.

In questo contesto, i secure element crittografici svolgono un ruolo cruciale. Ma cosa sono esattamente e come contribuiscono alla sicurezza dei nostri dispositivi e dati?

Che cos’è un secure element crittografico?

Un secure element crittografico è un componente hardware progettato specificamente per proteggere informazioni sensibili e implementare operazioni crittografiche.

Si può trovare in una vasta gamma di dispositivi e oggetti, tra cui smartphone, carte di credito, dispositivi IoT, passaporti elettronici e molto altro.

La sua principale funzione è quella di garantire che i dati sensibili rimangano sicuri, anche in presenza di minacce avanzate.

L e funzioni principali dei secure element crittografici

Come accennato, i secure element crittografici possono espletare una grande moltitudine di funzioni dedicate alla sicurezza. Di seguito ne riportiamo alcune.

Protezione delle chiavi crittografiche

Uno dei compiti più importanti di un secure element è la conservazione sicura delle chiavi crittografiche. Queste chiavi sono fondamentali per molte operazioni di sicurezza, come la cifratura e la firma digitale. Un secure element garantisce che le chiavi non possano essere estratte o compromesse, mantenendole al sicuro anche nel caso in cui il dispositivo principale venisse attaccato.

Esecuzione di operazioni crittografiche

Un secure element è progettato per eseguire operazioni crittografiche in modo quanto più possibile sicuro. Queste operazioni includono la cifratura, la decifratura, la generazione di firme digitali e la verifica delle firme. Eseguendo queste operazioni all’interno del secure element, le chiavi crittografiche non vengono mai esposte al di fuori del componente messo in sicurezza, riducendo al minimo il rischio di compromissione.

Autenticazione

I secure element gestiscono i processi di autenticazione, assicurando che solo utenti o dispositivi autorizzati possano accedere a certe risorse o informazioni. Questo è particolarmente importante per applicazioni come i pagamenti cosiddetti “mobili” e l’accesso sicuro ai dati personali.

Memorizzazione e archiviazione sicura

Oltre alle chiavi crittografiche, i secure element possono memorizzare in modo sicuro altre informazioni sensibili, come dati biometrici, informazioni personali e certificati digitali. Questo contribuisce a mantenere al sicuro una vasta gamma di dati critici.

Isolamento

Fornendo un ambiente isolato per eseguire operazioni crittografiche, i secure element proteggono queste operazioni da eventuali attacchi o compromissioni del sistema principale. Questo isolamento è fondamentale per mantenere la sicurezza anche in caso di compromissione del dispositivo principale.

Integrità

I secure element possono garantire l’integrità dei dati e dei software, verificando che non siano stati alterati o manomessi. Questa funzione è essenziale per mantenere la fiducia (“trust”) nei sistemi digitali e assicurare che le informazioni non vengano modificate senza autorizzazione.

L’Importanza dei secure element crittografici nella vita quotidiana

Come si è visto, l’uso dei secure element aumenta significativamente la sicurezza dei sistemi e riduce il rischio di attacchi.

Ad esempio, nei pagamenti mobili i secure element proteggono i dati delle transazioni e le informazioni della carta di credito, rendendo molto più difficile per gli hacker rubare queste informazioni.

Nei dispositivi IoT, invece, i secure element assicurano che i dati raccolti e trasmessi siano protetti da accessi non autorizzati.

Le applicazioni dei secure element quindi sono molteplici, e in base al campo di interesse possono cambiare formato e scopo.

Secure Microchip: il secure element crittografico di Telsy

Il Secure Microchip di Telsy è una micro-piattaforma programmabile e sicura by-design, un secure element crittografico che permette la realizzazione di molteplici soluzioni di sicurezza alla base di applicazioni e servizi tecnologici.

Da punto di vista tecnico, il Secure Microchip garantisce la sicurezza logica e fisica delle operazioni crittografiche alla base delle architetture di sicurezza di un qualsiasi sistema informatico che tratta informazioni sensibili.

È adatto all’innalzamento delle misure di sicurezza derivate dall’ambito crittografico, in termini di confidenzialità, integrità e autenticazione, sia per quanto attiene il dominio cyber sia per quello relativo alla sicurezza fisica.

Secure Microchip può essere integrato in diversi fattori-forma a seconda dello scopo di utilizzo, come, ad esempio, token crittografico bluetooth, SIM, token di autenticazione USB, secure storage/secure boot, smart card, secure server boot, e può essere utilizzato in campo cloud, IoT, smart city, mobile security, equipaggiamento militare e molto altro.

Le applicazioni del Secure Microchip

Il Secure Microchip di Telsy è progettato per la massima flessibilità ed applicabilità a numerosi ambiti e scopi attinenti alla sicurezza.

Oltre alle classiche applicazioni già menzionate, Secure Microchip amplia le possibilità dei tradizionali secure element con diverse altre funzioni.

Di seguito ne riportiamo alcune.

Token crittografico

Pensato per applicazioni mobili e integrato nel token BLE (Bluetooth Low Energy) in formato microSD estraibile, il token crittografico consente di associare il Secure Microchip a TelsyInTouch, la soluzione proprietaria nata con lo scopo di offrire ad aziende ed enti governativi uno strumento robusto e sicuro per effettuare comunicazioni sensibili in ogni tipo di ambiente operativo.

Trust Processor Module

Una garanzia hardware per l’autenticità dei servizi cloud come secure boot (Trust Processor Module) delle applicazioni server su infrastrutture IT in logica Secure & Trusted Private Cloud.

Scopri di più sul Secure Microchip e sulle altre soluzioni Crypto di Telsy.

Per maggiori informazioni [email protected]