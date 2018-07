Gianandrea Gaiani: I porti vanno lasciati chiusi

“I porti vanno lasciati chiusi ai trafficanti di carne umana e tutti i naufraghi vanno salvati, ma poi riportati in Libia” Questa è l’unica via per risolvere un problema, così già affrontato e risolto dagli australiani, altrimenti insolubile, secondo Giananandrea Gaiani, direttore di Analisidifesa.it, nel suo intervento a TGCom 24 del 13 luglio 2018