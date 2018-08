Sottomarini Kilo per le Filippine? Mosca presta i fondi

La Russia ha offerto alle Filippine un prestito agevolato pluriennale per finanziare l’acquisizione di sottomarini della classe Kilo. Arsenio Andolong, capo degli affari pubblici presso il Dipartimento della Difesa Nazionale delle Filippine (DND), ha dichiarato al Jane’s Defence Weekly il 14 agosto che l’offerta è stata presentata recentemente al governo filippino per consentire di ampliare le capacità della Marina Filippina (PN).

“La Russia ha affermato che se avessimo bisogno di fondi per acquisire i sottomarini] potremmo optare per un prestito agevolato a lungo termine. Stiamo valutando l’offerta, nulla è stato concordato”.

L’offerta di Mosca è emersa dopo che la PN ha confermato che stava discutendo con la Marina russa i termini di un memorandum d’intesa centrato sulla fornitura di addestramento e supporto ai sottomarini. Il portavoce della PN, il comandante Jonathan Zata, aveva confermato all’Agenzia di stampa starale filippina di stato all’inizio di agosto l’interesse verso la Russia come una “possibile fonte” di sottomarini e che l’accordo in sospeso faciliterebbe la formazione tecnica e operativa per la PN.

Funzionari della PN sono stati anche invitati ai cantieri russi per osservare i programmi di costruzione sottomarini, ha detto. Il programma di approvvigionamento di sottomarini PN è stato recentemente accelerato dal governo filippino e il DND dovrebbe decidere in proposito entro il prossimo anno. L’acquisizione, probabilmente di un massimo di tre sottomarini, era stata precedentemente programmata per il 2023-27 ma è stata anticipata al 2018-22 in seguito alle crescenti tensioni con la Cina intorno all’atollo Scarborough e nel più complesso ambito della penetrazione di Pechino negli arcipelaghi contesi del Mar cinese Meridionale.

La Marina Filippina non dispone di sottomarini ed è incentrata su unità navali per lo più leggere e pattugliatori, unità con limitate capacità di combattimento e prive di missili. I Kilo, che in funzione di bilanciamento delle forze navali cinesi equipaggiano già la Marina Vietnamita, costituirebbero quindi le prime unità navali offensive della PN.

Foto Jane’s DefenceWeehly