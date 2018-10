Ferretti Security & Defence a Euronaval 2018

FSD-Ferretti Security & Defence, la divisione di Ferretti Group dedicata al settore Difesa e Sicurezza, partecipa alla cinquantesima edizione del salone Euronaval 2018 di Parigi (23/26 ottobre), una delle fiere più importanti dedicate al settore della Difesa e Sicurezza in mare.

FSD consolida la sua presenza nel mercato internazionale presentando i modelli delle imbarcazioni FSD195, della quale sono già state prodotte nr.2 unità, FSD150 CB (Combat Boat) e del pattugliatore FSD 350. FSD195, “Fast Patrol Vessel” di Ferretti Security & Defence, è una imbarcazione ad alte prestazioni.

Lunga 20 metri e con un peso di circa 36 tonnellate, è in grado di superare agevolmente i 50 nodi di velocità, con oltre 500 miglia di autonomia. È dotata di due motori da 1900 hp e può essere allestita con una mitragliatrice LRCWS da 12,7 millimetri, oltre che con altri sistemi d’arma.

FSD195 è stata testata con successo nelle acque italiane anche come “chase boat” (tender blindato) per agili e sicuri utilizzi in ambito civile.

Il secondo esemplare dell’imbarcazione FSD 195, integralmente costruito in ibrido vetro-carbonio e consegnato in Svezia lo scorso 2 luglio, sta riscuotendo un notevole successo e dando lustro all’intera divisione FSD-Ferretti Security & Defence. Il pattugliatore si distingue per l’eccezionale manovrabilità, la stabilità e la silenziosità rilevate a velocità di navigazione prossima ai 100 km orari. Queste performance, unite al comfort di bordo tipico delle imbarcazioni del Gruppo, fanno di questo prodotto il perfetto connubio tra tecnologia, innovazione e la migliore qualità nella costruzione navale.

FSD150 CB, è una imbarcazione di 16,2 metri di lunghezza e poco più di 22 tonnellate; propulsa da 2 motori da 800 hp ognuno, è in grado di superare agevolmente i 45 nodi imbarcando 3 uomini d’equipaggio e fino a 22 operatori.

Il pattugliatore FSD350, lungo 35 metri e con un peso di 125 tonnellate, è tra le più imponenti piattaforme FSD. Dotato di 2 motori da 3700 hp che azionano water jet Rolls-Royce KaMeWa, è progettato per superare i 45 nodi e raggiungere l’eccezionale velocità massima di oltre 55 nodi in versione CODAG (Combined Diesel And Gas).

La gamma di FSD si compone di imbarcazioni altamente performanti in termini di velocità e resistenza, equipaggiate con soluzioni di SDC (Sistemi Di Combattimento) tecnologicamente avanzate.

Le piattaforme navali che saranno presentate all’Euronaval sono tutte realizzate con scafi in composito ibrido vetro-carbonio. Inoltre, grazie al know-how e alle capacità produttive di Ferretti Group, sono configurabili per rispondere alle esigenze di aree geografiche e teatri operativi differenti.

Con Euronaval 2018 Ferretti Security & Defence rafforza ulteriormente la propria posizione sul palcoscenico dei grandi appuntamenti internazionali, sfruttando opportunità di networking uniche e promuovendo il know-how del Gruppo nella progettazione e costruzione di mezzi navali preposti al pattugliamento delle acque internazionali e territoriali, resi sempre più necessari dalle nuove esigenze di controllo frontiera.

Per FSD-Ferretti Security & Defence saranno presenti il Direttore Giuliano Felten e il Direttore Ricerca e Sviluppo Andrea Ameli.

“Torniamo a Euronaval per presentare a una platea altamente specializzata le nostre imbarcazioni, sempre più efficienti in termini di prestazioni e sicurezza per il pattugliamento e il controllo delle acque, frutto del know-how di Ferretti Group nella progettazione e costruzione di yacht” – dichiara Giuliano Felten, Direttore di FSD-Ferretti Security & Defence. “Il trait d’union con questa importante manifestazione è quest’anno ancora più forte, merito di una solenne ricorrenza: infatti, come Euronaval inaugura la sua 50° edizione, Ferretti Group celebra il 50° anniversario del suo storico brand Ferretti Yachts. L’evento, celebrato a Venezia lo scorso giugno, è coinciso con l’anniversario della “Battaglia del Solstizio”. Dalla splendida cornice del Palazzo Ducale della Serenissima, gli ospiti del Gruppo Ferretti hanno potuto assistere, con gli occhi puntati all’insù, alle evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, nello stesso giorno in cui esattamente 100 anni fa, nel giugno 1918, l’Esercito Italiano resistette eroicamente all’ultima offensiva Austro-Ungarica e durante la quale perse la vita il maggiore Francesco Baracca, “Asso degli Assi” dell’Aviazione Italiana. Considero questa affinità e vicinanza un orgoglio del tutto italiano”.

Ferretti Security & Defence è la business division di Ferretti Group che segna l’ingresso nel settore della progettazione, produzione, vendita e assistenza di piattaforme navali per la Sicurezza e la Difesa, con caratteristiche e profili di missione tali da soddisfare tutte le esigenze di sicurezza, pattugliamento e difesa di acque internazionali, territoriali e costiere. Ferretti Group, che rappresenta la migliore tradizione nautica italiana con più di 10.000 imbarcazioni realizzate in oltre 170 anni di storia e che annovera i marchi più prestigiosi dello yachting mondiale, da Riva a Ferretti Yachts passando per Pershing, Custom Line, Itama, Mochi Craft e CRN, persegue l’obiettivo di divenire con FSD uno dei punti di riferimento per le Marine, le Guardie Costiere e le Forze di Polizia, Difesa e Sicurezza italiane e internazionali. Grazie alla capacità progettuale di Ferretti Group, FSD è in grado di poter offrire una vasta gamma di imbarcazioni professionali, con scafi in composito, acciaio e alluminio, plananti e dislocanti: un know-how tecnologico e di qualità senza pari messo a disposizione di clienti istituzionali per missioni di Ricerca e Soccorso, Pattugliamento, Sorveglianza, Anticrimine ed Antiterrorismo.

La capacità produttiva di 6 cantieri in Italia e una rete di assistenza capillare a livello mondiale, garantiscono qualsiasi volume produttivo richiesto oltre un servizio di garanzia e post vendita certificato, altamente professionale e di immediata reperibilità.

Fonte comunicato FSD