Un altro passo avanti per il velivolo teleguidato MALE europeo

Il programma europeo MALE RPAS per lo sviluppo di un velivolo teleguidato militare del segmento Media Altitudine – Lunga Autonomia, ha superato con successo la revisione preliminare del design di sistema, pietra miliare dello studio di definizione del programma

Questo risultato molto significativo fa seguito alla decisione assunta il 31 ottobre dall’Organizzazione europea per la cooperazione di armamenti congiunti (OCCAR) che ha invitato Airbus Defense and Space il 31 ottobre a presentare una gara per lo sviluppo, la produzione e la fase iniziale di supporto al servizio del programma europeo.

Questo traguardo consentirà agli Stati partecipanti e all’industria di iniziare a sviluppare il sistema con requisiti allineati e un quadro chiaro della progettazione generale del sistema.

Come futuro principale appaltatore designato, Airbus Defense and Space coordinerà la risposta industriale all’invito a gara (ITT) con il coinvolgimento di Dassault Aviation SA e Leonardo.

L’ITT testimonia la volontà degli Stati partecipanti (Francia, Germania, Italia e Spagna) di proseguire il programma dopo una fase di allineamento dei requisiti e una convincente dimostrazione della qualità e dell’idoneità del progetto proposto.

Il successo del System Preliminary Design Review arriva dopo uno studio di definizione di due anni, lanciato a settembre 2016 dagli Stati partecipanti.

Italia, Francia e Germania hanno firmato una Dichiarazione di intenti (DoI) per lavorare insieme su un sistema aereo senza equipaggio europeo MALE nel maggio 2015, mentre la Spagna ha aderito al programma nel 2016.

Le caratteristiche del velivolo teleguidato MALE europeo includono la modularità della missione per la superiorità operativa nell’intelligence, nella sorveglianza e nella ricognizione, sia a livello di area che a livello di teatro. Gli Stati partecipanti hanno concordato la configurazione dei veicoli aerei a metà 2017, selezionando un sistema di propulsione a due turboelica.

Entro la metà del prossimo decennio, i MALE RPAS saranno operati in tutto il mondo per svolgere missioni di Intelligence, Surveillance, Target Acquisition e Reconnaissance (ISTAR).

(con fonte comunicato congiunto Leonardo-Airbus-Dassault)