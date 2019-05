Commentando la notizia Eric Beranger (nella foto d’apertura) ha dichiarato: “Avendo portato crescita, innovazione e trasformazione in settori altamente tecnologici, è un onore per me entrare a far parte di MBDA, unica azienda europea leader mondiale nella missilistica. Come sostenitore dell’integrazione dell’industria in Europa, desidero portare tutta la mia conoscenza, esperienza ed energia in MBDA, azienda che rappresenta il benchmark per un’integrazione europea di successo nel settore della difesa”.

Il Chairman di MBDA, Chris Boardman, ha dichiarato: “Eric si unisce ad MBDA forte di una grande esperienza e gli auguriamo un caloroso benvenuto. Antoine Bouvier ha guidato MBDA per più di un decennio caratterizzato dalla crescita del business. Il suo impegno personale ed il suo contributo hanno assicurato uno sviluppo continuo della nostra azienda quale attore globale e leader europeo nel settore dei missili e dei sistemi missilistici. A nome del Board, dell’Executive e del Management Committee di MBDA, vorrei ringraziare Antoine per tutti i traguardi raggiunti in questi anni ed augurargli ogni successo nel suo nuovo incarico”.

Antoine Bouvier (nella foto sopra) ,che torna in Airbus con l’incarico di Head of Strategy, Mergers & Acquisitions and Public Affairs, ha così commentato: “Lascio MBDA con grande commozione e desidero ringraziare tutti i team in ognuno dei nostri paesi domestici: con il loro lavoro ed impegno hanno trasformato questo Gruppo facendolo diventare un modello europeo di cooperazione ed integrazione. Sono certo che Eric, insieme al Board ed al management, continuerà a portare avanti questa strategia vincente”.

Fonte: comunicato MBDA