Leonardo al Salone peruviano SITDEF

Leonardo partecipa al salone internazionale della Difesa SITDEF Lima, dal 16 al 19 maggio, con la sua gamma di soluzioni in grado di soddisfare i requisiti più sfidanti delle Forze Armate peruviane e di altri clienti nella regione latino-americana (stand 207, Inka Pavillion).

Presente in Perù dalla fine degli anni ’70 con i suoi sistemi di controllo del traffico aereo, Leonardo ha un solido posizionamento nel Paese grazie anche ad oltre 40 sistemi di combattimento navali e subacquei e al radar a scansione elettronica Seaspray 7000E, che equipaggia i velivoli da pattugliamento F-27 e il Beechcraft della Marina. Le Forze Armate peruviane utilizzano, inoltre, sensori elettro-ottici e radio tattiche UHF di Leonardo.

Il velivolo da trasporto tattico militare C-27J Spartan, di cui un modello è esposto al Salone, è il più recente successo di Leonardo nel Paese. Il C-27J è in grado di operare nelle più diverse condizioni geografiche: dalle Ande al deserto, dall’Antartide fino alle isole cilene del Pacifico.

In grado di atterrare sulle superfici più difficili e di operare anche in condizioni ostili, sia di giorni che di notte, permette di fornire tempestivamente assistenza umanitaria. In mostra a Lima anche un modello dell’M-346 Fighter Attack, in grado di passare, senza modifiche significative, da addestratore a fighter.

Si tratta di un’evoluzione dell’M-346, con ulteriori capacità operative garantite grazie all’integrazione a bordo del velivolo del radar di tiro Grifo di Leonardo, scelto già da numerosi clienti internazionali. Pronta a rispondere ai requisiti navali più sfidanti, Leonardo propone per le nuove fregate peruviane un’offerta completa di sistemi di difesa e subacquei, sensori e sistemi di gestione del

combattimento. Altri clienti in Perù e in tutta l’area dell’America Latina, sia in ambito civile sia militare, possono beneficiare delle soluzioni di Leonardo per il controllo costiero e dei confini e per la sorveglianza.

In particolare il radar per la difesa aerea RAT31DL, utilizzato in ambito NATO e con un raggio d’azione di oltre 470 chilometri, è in mostra a SITDEF nella sua variante mobile.

Leader nel settore elicotteristico, Leonardo offre un’ampia gamma di prodotti e servizi avanzati

per compiti militari e di pubblica utilità. L’elicottero più venduto al mondo nella sua categoria, il multiruolo AW139, è ideale per lo svolgimento di missioni di ricerca e soccorso e di evacuazione sanitaria anche in condizioni ambientali e meteorologiche molto impegnative e fino a 20,000 piedi di quota.

Anche l’AW189 offre prestazioni eccellenti per operazioni di pubblico servizio in alta quota, ad ampio raggio e con grande autonomia. Sono oltre 400 gli elicotteri Leonardo che volano in America Latina per applicazioni governative e militari.

Fonte: comunicato Leonardo