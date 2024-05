Nel 2023 l’Olanda ha speso 15 miliardi per la Difesa, 1,6 per aiutare l’Ucraina

Il governo dei Paesi Bassi ha speso 15,3 miliardi di euro per la difesa nel corso del 2023, di cui 1,6 miliardi di euro per l’Ucraina secondo quanto emerso da una nota del ministero della Difesa olandese che rivela una spesa nel 2023 superiore di 2,4 miliardi di euro rispetto all’anno precedente.

Il ministero ha inoltre assunto obblighi per la cifra record di 8,9 miliardi di euro dal Fondo di bilancio per le attrezzature di difesa avviando 19 nuovi progetti con una dimensione finanziaria di oltre 50 milioni di euro. Si tratta complessivamente di “passi importanti” verso il traguardo di spesa del 2 per cento del Pil per la Difesa, considerando che nel 2023 tale percentuale non ha superato l’1,5 per cento.

Nel 2024 il dato dovrebbe invece arrivare all’1,95 per cento, secondo quanto riferito dal ministero olandese. “Questo dimostra non solo l’ambizione del ministero, ma anche la sua capacità di adattarsi e crescere”, si legge nella nota.

Ieri all’Aja è stato raggiunto un accordo per un governo di coalizione di destra, quasi sei mesi dopo la vittoria elettorale di Geert Wilders, che non sarà primo ministro. “Abbiamo un accordo tra i negoziatori”, ha dichiarato lo stesso Wilders, che ha rinunciato alla carica a marzo. L’accordo è stato raggiunto tra quattro partiti: il Pvv di Wilders, il Bbb favorevole all’agricoltura, il Vvd liberale e il nuovo Nsc anti-corruzione.

Non è ancora chiaro chi guiderà il governo di coalizione di destra e sostituirà Mark Rutte, candidato alla carica di Segretario generale della Nato. Il nome dell’ex ministro dell’Istruzione e degli Interni Ronald Plasterk, che ha svolto un ruolo chiave nella supervisione dei negoziati iniziali, pare essere il più quotato. I partiti dovranno ora discutere l’accordo con i loro gruppi di parlamentari per l’approvazione finale. A marzo, i quattro partiti hanno deciso di optare per un governo parzialmente tecnocratico composto per il 50% da politici e per il 50% da tecnici.

(con fonte agenzie Nova e AFP)

Nella foto: Patriot olandesi schierati in aprile in Slovacchia a rimpiazzo della batteria di SAMP/T italiana (Ministero Difesa Olandese)