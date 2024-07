Al via i lavori per la fabbrica di munizioni Rheinmetall in Ucraina

Rheinmetall ha ricevuto il suo primo importante ordine dal governo ucraino per la costruzione di una fabbrica di munizioni, annunciato nel febbraio 2024, e segna il punto di partenza per la realizzazione del progetto. L’ordine copre l’intera attrezzatura tecnica dello stabilimento fino alla messa in funzione. Si tratta di un valore totale di quasi un milione di euro. L’intenzione è quella di avviare la produzione di munizioni in Ucraina entro 24 mesi. Insieme al partner ucraino della joint venture, Rheinmetall sarà anche responsabile della gestione dell’impianto.

Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG ha dichiarato: “Stiamo mettendo in pratica le nostre parole e insieme al nostro partner creeremo un centro di competenza ucraino per le munizioni. L’ordine sottolinea la fiducia nella competenza e nelle capacità produttive di Rheinmetall. Siamo grati di poter sostenere il Paese nella sua reindustrializzazione e nel rafforzamento della sua capacità di difesa”.

Attualmente in Ucraina si stanno adottando misure per predisporre le infrastrutture necessarie. Sta per essere costituita una joint venture tra la Rheinmetall e una società statale ucraina per la gestione dell’impianto di munizioni. Ciò è stato annunciato in una discussione collaterale alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel febbraio 2024.

Nel giugno 2024, l’amministratore delegato di Rheinmetall AG, Armin Papperger, e il ministro ucraino per le industrie strategiche, Oleksandr Kamyshin, hanno firmato un accordo per espandere la cooperazione strategica alla “Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina” a Berlino.

Pochi giorni prima hanno aperto uno stabilimento per mezzi corazzati nell’Ucraina occidentale, gestito dalla joint venture Rheinmetall Ukraine Defense Industry LLC. Il primo veicolo da combattimento di fanteria Lynx (IFV) di Rheinmetall sarà consegnato alle forze armate ucraine entro la fine di quest’anno e la produzione locale inizierà il prima possibile.