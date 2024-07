A Boeing un contratto dall’USAF per migliorare la capacità multimissione del KC-46A

L’Aeronautica Militare degli Stati Uniti ha assegnato il 22 luglio a Boeing un contratto da 16,8 milioni di dollari per il miglioramento del software e dei dati del KC-46A, che farà progredire ulteriormente la prontezza di missione e le prestazioni del più avanzato tanker multi-missione del mondo.

Il contratto prevede l’aggiornamento del software Onboard Performance Tool per accelerare l’avvio delle missioni, con miglioramenti specifici per il caricamento efficiente del carico e la gestione dei dati di decollo e atterraggio per la pianificazione del volo. Grazie a questi miglioramenti, gli equipaggi saranno in grado di completare i calcoli di peso e bilanciamento in modo più efficiente e di caricare l’aeromobile e iniziare le missioni più rapidamente.

“L’aeronautica statunitense e gli alleati stanno svolgendo missioni globali cruciali con la crescente flotta di tanker KC-46A e stanno trovando il modo di estrarre maggiori capacità dalla piattaforma”, ha dichiarato Lynn Fox, vicepresidente e responsabile del programma KC-46. “Stiamo collaborando per integrare miglioramenti e portare capacità aggiuntive sul campo il più rapidamente possibile per soddisfare le esigenze in evoluzione della missione”.

Nel 2023, la US Air Force ha assegnato a Boeing un contratto di aggiornamento Block 1, migliorando ulteriormente le comunicazioni avanzate, la connettività e la situational awareness del KC-46A per la durabilità degli aeromobili e il vantaggio operativo in scenari di conflitto.

Rispetto alla flotta di aerei KC-135, che sta sostituendo, il KC-46A può trasportare un volume di pallet per il trasporto merci tre volte superiore, fino al doppio dei passeggeri e oltre il 30% in più di pazienti per l’evacuazione aereomedica. Ad oggi, Boeing ha consegnato 84 velivoli KC-46A all’Aeronautica Militare degli Stati Uniti e 4 alla Air Self-Defense Force del Giappone.

Fonte: comunicato Boeing