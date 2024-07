MBDA e la Difesa britannica rinnovano la partnership per gli armamenti complessi

MBDA e il Ministero della Difesa britannico hanno rinnovato la loro partnership strategica per gli armamenti complessi per un ulteriore decennio, con un rinnovato accordo sulla gestione del portafoglio (Portfolio Management Agreement – PMA). Conosciuto come PMA2, con un valore di almeno 6,5 miliardi di sterline, l’accordo prevede la fornitura di armamenti complessi per il combattimento alle forze armate britanniche in tempi più rapidi, a un costo inferiore e con un’agilità maggiore. Il PMA2 sosterrà inoltre l’occupazione, le competenze e gli investimenti industriali britannici.

Eric Beranger, Chief Executive Officer of MBDA, ha affermato: “Il PMA2 sottolinea l’eccellente lavoro dei nostri colleghi per supportare in modo innovativo il Regno Unito, agendo sia come un campione chiave per la sovranità nazionale sia come elemento di connesione per la cooperazione all’interno del Gruppo e, più in generale, nel mondo.”

Chris Allam, Managing Director di MBDA UK, ha dichiarato: “Il rinnovo della partnership tra il Ministero della Difesa e MBDA per un ulteriore decennio sottolinea il nostro ruolo come risorsa nazionale critica a supporto della difesa britannica. Il PMA2 si baserà sui numerosi successi dell’ultimo decennio e, allo stesso tempo, offrirà maggiore valore, velocità e agilità alle forze armate del Regno Unito, assicurando allo stesso tempo una migliore collaborazione con in nostri alleati in tutta Europa”.

Il nuovo accordo conferma MBDA come fornitore preferito per gli armamenti complessi del MoD e favorirà ulteriori 2 miliardi di sterline in termini di benefici ed efficienze, potenziando al contempo le capacità attuali. Nel contesto del PMA potranno essere offerti nuovi sistemi come il Future Cruise and Anti-Ship Weapon (FC/ASW) e il Land Precision Strike. Si continuerà inoltre ad evolvere il Meteor.

Il PMA2 comprende un decennio di lezioni apprese nella gestione del portafoglio di armamenti complessi. Include numerose misure per incrementare le prestazioni, tra cui accordi commerciali migliorati, l’accelerazione dei processi di fornitura e l’abilitazione ad una produzione senza soluzione di continuità. Consentirà, inoltre, di avere capacità industriali sempre estremamente pronte a rispondere alle richieste del settore della difesa.

Il primo PMA ha garantito una solida e innovativa base industriale nel Regno Unito. Oltre a fornire al Paese la libertà di azione per rispondere ai conflitti autonomamente, il PMA originario ha inoltre prodotto risparmi confermati per 2,6 miliardi di sterline. Con il Regno Unito ritenuto un forte partner di riferimento, il primo PMA ha inoltre supportato le collaborazioni internazionali e ha consentito la crescita delle esportazioni britanniche di 6,5 volte.

Oggi, oltre 5.500 persone lavorano presso le sedi di MBDA UK nel nordovest, nell’Inghilterra orientale e nel sudovest. La forza lavoro è quasi raddoppiata rispetto al 2010. L’attività di MBDA supporta, inoltre, migliaia di altri posti di lavoro nell’ecosistema della sua supply chain britannica. Il valore del modello del PMA ha consentito a MBDA di investire oltre £ 550 milioni nel Regno Unito, portando anche alla realizzazione di un nuovo sito di produzione a Bolton. Con il PMA2, MBDA investirà ulteriori 500 milioni di sterline nella produzione e nelle tecnologie del Regno Unito.

Fonte: comunicato MBDA