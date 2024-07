MBDA presenta a Farnborough il sistema di difesa aerea a cortissimo raggio per l’Esercito Italiano

Per la prima volta in assoluto, al Farnborough International Airshow, MBDA porta in mostra la sua nuova soluzione MANPADS VSHORAD (Man Portable Air Defense System – sistema di difesa aerea spalleggiabile/ Very Short Range Air Defence – difesa aerea a cortissimo raggio), in fase di sviluppo per l’Esercito Italiano e pronta alla commercializzazione per i clienti export.

Il nuovo missile VSHORAD è un intercettore supersonico, fire and forget, all-day, dotato di un seeker con capacità di elaborazione delle immagini e in grado di contrastare caccia, elicotteri e droni di piccole dimensioni. La sua progettazione consentirà una facile integrazione sia sui veicoli attuali, ad esempio il VTLM2 di IDV con torretta Leonardo (di cui un modello è esposto presso lo stand di MBDA), sia su quelli futuri dotati di torrette automatizzate.

Grazie alla sua trasportabilità a spalla, questa soluzione VSHORAD sarà idonea per le forze paracadutiste e anfibie, offrendo al contempo un vantaggio tattico in caso di utilizzo sui veicoli militari. Questo sistema VSHORAD verrà inoltre integrato in SkyWarden – il sistema di punta di MBDA per contrastare i sistemi aerei pilotati da remoto (C-UAS – Counter Unmanned Aerial Systems) – modulare, scalabile ed evolvibile.

Il missile MANPADS VSHORAD è in fase di sviluppo a seguito di un requisito operativo espresso lo scorso anno dall’Esercito Italiano per un missile di difesa aerea spalleggiabile e a cortissimo raggio. Le caratteristiche e le prestazioni del sistema sono pienamente conformi agli standard NATO.

Capitalizzando il know-how di MBDA nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di difesa aerea, il nuovo missile contribuirà a rafforzare l’offerta dell’azienda relativa ad una capacità di difesa aerea multilivello europea: dal cortissimo raggio, fino alla futura difesa antibalistica e anti ipersonica.

Giovanni Soccodato, Executive Group Director Sales and Business Development MBDA e Managing Director di MBDA Italia, commentando la presenza del nuovo missile MANPAD VSHORAD di MBDA, mostrato per la prima volta al Salone di Farnborough 2024, ha affermato che “la #difesa aerea a corto e cortissimo raggio è un tema sempre più importante per garantire la sicurezza di persone e territori.

Il nostro nuovo missile MANPAD VSHORAD, esposto per la prima volta in un salone internazionale qui al Farnborough Airshow 2024, rappresenta il sistema che MBDA Italia sta sviluppando in risposta a questo chiaro requisito da parte dell’Esercito Italiano.

In linea con la strategia globale di prodotto di MBDA, stiamo infatti lavorando su un innovativo sistema di difesa aerea spalleggiabile a cortissimo raggio, che arricchirà il nostro portafoglio di difesa aerea, fatto di soluzioni multi-sistema, multi-portata e multi-livello.

Per farlo possiamo contare sull’esperienza dell’azienda nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni volte a soddisfare una gamma completa di requisiti, facendo tesoro delle capacità acquisite grazie alla cooperazione fra le diverse realtà nazionali del Gruppo MBDA che ci consente di realizzare prodotti e sistemi completamente made in Europe”.

Fonte: comunicato MBDA