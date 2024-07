Gaiani: “La NATO umilia l’Italia, UE e Kiev penalizzano Ungheria e Slovacchia”

La diatriba tra Italia e NATO sulla nomina del Rappresentate speciale per il Fianco Sud e la decisione ucraina di fermare i flussi di petrolio russo diretti in Ungheria e Slovacchia, non a caso nazioni che divergono dalle posizioni di NATO e UE sulla guerra in Ucraina e con forniscono armi a Kiev.

Questi i temi affrontati nell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET la sera del 22 luglio.

Guarda il video qui sotto, a questo link o sul canale YouTube di Analisi Difesa.