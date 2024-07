Partnership strategica fra CDP Venture Capital SGR e CY4GATE

CDP Venture Capital SGR, principale gestore di venture capital italiano partecipato da CDP Equity (70%) e Invitalia (30%), tramite il Fondo Boost Innovation, strumento di corporate venture building che co-crea nuove imprese insieme a medie e grandi aziende, e CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext Milan, Segmento STAR, comunicano l’avvenuta sottoscrizione, in data odierna, di accordi vincolanti per l’avvio di una partnership strategica tramite la costituzione di una joint venture con sede principale a Roma.

La società offrirà soluzioni complete – dalla raccolta dei dati e valutazione dei rischi, fino ai piani di recovery in caso di attacchi informatici – di sicurezza cibernetica dedicate al segmento delle PMI italiane, attraverso una modalità end-to-end in grado di garantire il massimo livello di protezione dai rischi.

Oltre ai servizi di cyber security, è previsto il lancio di un prodotto dedicato di cyber insurance, specificamente pensato per le PMI, che garantirà una copertura completa contro i rischi cyber.

La società – la cui governance sarà equamente ripartita fra i due partner – sarà guidata da Guglielmo Carsana, in qualità di Amministratore Delegato, che vanta una lunga carriera con oltre vent’anni di esperienza in ruoli di leadership presso aziende del settore IT e come imprenditore nel settore assicurativo.

La società avrà in dotazione risorse complessive per 3 milioni di euro tra asset e capitali che potranno essere incrementate sino a 9,5 milioni di euro dai soci per finanziare la successiva crescita della stessa.

Il mercato dei servizi per la cybersicurezza delle PMI è in forte crescita, con proiezioni di oltre 750 milioni di euro nel 2028, in tendenza con la crescita degli attacchi rilevati in Italia e le innovazioni regolatorie di ambito europeo. Questa crescente necessità si scontra con la scarsità di soluzioni chiavi-in mano rivolte al segmento delle PMI che spesso non hanno al loro interno le competenze adeguate a una efficace gestione interna dei rischi. Contestualmente, seppure meno del 5% delle PMI in Italia ha un’assicurazione cyber, i volumi di vendita dei prodotti cyber insurance in Italia sono in forte crescita, con un CAGR del 35-40% negli ultimi 5 anni (Fonte: Eurostat; STATISTA; Rapporto Clusit 2023; McKinsey Expert Interview; Regulatory Web Site Politecnico di Milano – Osservatorio cyber security & Data protection).

Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital SGR ha commentato: “Siamo felici di annunciare la partnership con Cy4Gate che porta al lancio di questa nuova realtà dedicata a fornire soluzioni di sicurezza cibernetica alle piccole e medie imprese italiane. In un’epoca in cui le minacce digitali sono in costante evoluzione, è fondamentale che anche le PMI abbiano accesso a tecnologie avanzate e a servizi di protezione di alto livello. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di offrire soluzioni personalizzate e accessibili che permettano alle aziende di operare in modo sicuro e sereno, contribuendo così al loro successo e alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano, nella convinzione che ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, meriti di essere protetta con la massima cura e competenza.”

Emanuele Galtieri, CEO e General manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha commentato: “Siamo molto orgogliosi e soddisfatti del percorso che ci ha portato a realizzare un’alleanza strategica con CDP Venture Capital, un partner che rappresenta oggi un punto di riferimento italiano e non solo, grazie ai rilevanti fondi gestiti, per le realtà nazionali che intendano fare innovazione e trasformazione digitale in sicurezza. La percezione di insicurezza cibernetica che oggi vivono molti imprenditori è un tema di dibattito quotidiano in ogni contesto. La nostra alleanza segna l’inizio della creazione di un offering “a misura” delle piccole e medie imprese nazionali che intendano migliorare la loro postura sulla sicurezza cibernetica a valle di un percorso di digitalizzazione. La customer value proposition è pensata per rispondere pienamente alle difficoltà che caratterizzano il delicato e rilevante segmento di mercato delle PMI nel dominio cyber. Cy4Gate metterà a disposizione la propria competenza e le migliori tecnologie in un percorso che abiliti la “democratizzazione” della cyber sicurezza alle PMI dando loro accesso a un ecosistema di servizi e soluzioni su misura per loro, oggi più che mai necessari”.

Fonte: comunicato CY4Gate