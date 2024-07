Nuove commesse a Embraer per C-390 e A-29

Al salone aeronautico di Farnborough, che si chiude oggi a Londra, la brasiliana Embraer ha siglato due importanti contratti.

Il Ministero della Difesa olandese ha firmato il 22 luglio il contratto per l’acquisizione di 9 aerei da trasporto Embraer C-390 Millennium durante una cerimonia al Farnborough Airshow che prevede l’acquisto congiunto con l’Austria: 5 velivoli per l’Aeronautica reale olandese e 4 per l’Aeronautica austriaca.

“Con questo ordine congiunto, entrambi i paesi mirano ad aumentare la loro capacità di dispiegare o evacuare rapidamente attrezzature e personale in tutto il mondo, anche in condizioni operative difficili. La migliorata capacità di trasporto aereo tattico fornita dal C-390 aumenta la flessibilità operativa e la reattività, fornisce supporto logistico in varie missioni e operazioni e consente un’ampia gamma di compiti umanitari e medici” si legge nel comunicato dell’azienda aeronautica brasiliana.

“L’acquisto congiunto consentirà inoltre ad entrambe le nazioni – così come agli operatori attuali e futuri – di cooperare e beneficiare di sinergie in aree come l’addestramento, la logistica e la crescita futura della piattaforma, insieme agli altri operatori C-390 nelle nazioni NATO. Il C-390 Millennium offre la massima prontezza operativa consentendo l’interoperabilità e la connettività in ambienti di rete e domini multipli”.

Da quando è entrato in servizio con l’aeronautica brasiliana nel 2019 e con l’aeronautica portoghese nel 2023, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, affidabilità e prestazioni. L’attuale flotta di aeromobili in servizio ha accumulato più di 13.000 ore di volo, con un tasso di capacità di missione del 93% e tassi di completamento della missione superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria.

Il C-390 può trasportare un carico utile di 26 tonnellate e vola a 470 nodi: è in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, servizi medici evacuazione, ricerca e salvataggio, lotta antincendio e missioni umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate. L’aereo configurato con equipaggiamento per il rifornimento in volo, con la denominazione KC-390, può operare sia come rifornitore che come ricevitore di carburante, in questo caso anche ricevendo carburante da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali.

Il 23 luglio Embraer ha annunciato la vendita di 6 aerei da attacco A-29 Super Tucano all’Aeronautica del Paraguay (FAP) con consegne previste a partire dal 2025.

L’A-29 fornirà alla FAP capacità di ricognizione armata, supporto aereo ravvicinato, attacco leggero e addestramento avanzato. Il contratto comprende attrezzature, equipaggiamenti, addestramento e servizi logistici integrati.

“L’Aeronautica Paraguaiana ha la missione costituzionale di salvaguardare l’integrità territoriale e, in tale ambito, di esercitare la sovranità effettiva sullo spazio aereo, affrontando nuove minacce come la lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata transnazionale”, ha affermato il capo di stato maggiore della FAP, generale Júlio Rubén Fullaondo Céspedes.

“Per far fronte alle minacce emergenti, stiamo modernizzando le nostre capacità aeree e di rilevamento e intendiamo essere all’altezza degli standard tecnologici che ci consentano di applicare correttamente le misure stabilite dalla Legge sulla sorveglianza e protezione dello spazio aereo paraguaiano in un contribuire efficacemente al mantenimento della pace e della sicurezza regionale e internazionale”.

L’A-29 Super Tucano ha superato i 260 ordini e le 550.000 ore di volo, di cui 60.000 in combattimento tra

L’A-29 Super Tucano integra una robusta cellula in grado di operare su piste non asfaltate, in ambienti austeri e senza infrastrutture con dotazioni tecnologiche avanzate e una manutenzione semplice, che offre elevati livelli di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale con bassi costi del ciclo di vita.

Embraer, azienda aerospaziale globale con sede in Brasile, opera nei settori dell’aviazione commerciale ed esecutiva, della difesa e sicurezza e dell’aviazione agricola. L’azienda progetta, sviluppa, produce e commercializza velivoli e sistemi, fornendo servizi e supporto post-vendita ai clienti.

Dalla sua fondazione nel 1969, Embraer ha consegnato più di 8.000 aerei. In media, ogni 10 secondi circa un aereo prodotto da Embraer decolla da qualche parte nel mondo, trasportando oltre 145 milioni di passeggeri all’anno.

Embraer è il principale produttore di jet commerciali fino a 150 posti e il principale esportatore di beni ad alto valore aggiunto in Brasile. L’azienda mantiene unità industriali, uffici, centri di assistenza e distribuzione di ricambi, tra le altre attività, nelle Americhe, in Africa, Asia ed Europa.

Foto Embraer