Italia e Pakistan rafforzano le relazioni militari bilaterali

Si è concluso il 16 maggio a Islamabad il 15° Comitato Bilaterale tra Italia e Pakistan che ha visto il Segretario della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano incontrare il Segretario per la produzione del Ministero della Difesa del Pakistan, Lt Gen (retd) Muhammad Chiragh Haider, da poco insediatosi, insieme ai rappresentanti delle industrie italiane di settore quali Elettronica, Fincantieri, Leonardo e MBDA Italia.

Il comitato segue l’ultimo che si è svolto a Roma il 6 ottobre 2022 e intende rafforzare i legami tra i due paesi in tema di difesa attraverso una crescente cooperazione e condivisione delle tecnologie in sinergia con le principali industrie italiane della difesa, nel settore navale, aeronautico, dell’Electronic Warfare, della difesa aerea e nel supporto logistico degli equipaggiamenti acquisiti o in corso di acquisizione.

L’attività è risultata ancora più proficua grazie agli incontri che il Generale Portolano ha intrattenuto, in particolare, con il capo di stato maggiore della Difesa, il generale Sahir Shanshad Mirza, il capo di stato maggiore dell’Esercito, Generale Syed Asim Munir e il capo di stato maggiore della Marina Ammiraglio Naveed Ashraf.

Nel corso delle visite, il Generale Portolano ha rimarcato l’importanza che il Pakistan riveste per la stabilità regionale. L’area dal punto di vista geopolitico è caratterizzata da un aumento della recrudescenza del terrorismo internazionale. Da qui, la necessità condivisa da entrambi le parti di promuovere, in maniera sinergica, le azioni necessarie a volte a contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza, stabilità e sviluppo nella regione.

La delegazione italiana, inoltre, ha visitato a Rawalpindi il National Aerospace Science & Technology Park (NASTP), un’organizzazione pionieristica in Pakistan voluta dal governo come “un progetto di importanza nazionale strategica” guidato dall’Aeronautica Militare pakistana che intende creare opportunità di lavoro congiunto tra industria, mondo accademico e governo.

La missione del NASTP è di promuovere la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo nel settore dell’aviazione, dello spazio, dell’IT e della cyber defence, al fine di creare un innovativo ecosistema tecnologico di riferimento aperto alle collaborazioni internazionali.

Fonte: comunicato SegreDifesa