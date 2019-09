La nuova camera SLX-SuperHawk di Leonardo

Leonardo ha annunciato il 9 settembre lancio della sua ultima camera a infrarossi SLX-SuperHawk, che sarà in mostra per la prima volta alla fiera DSEI di Londra, Regno Unito a partire da domani (10-13 settembre). SLX-SuperHawk si avvale del rilevatore SuperHawk composto da oltre un milione di singoli pixel a infrarossi, ciascuno inferiore a 1/12 dello spessore di un capello umano.

Il rivelatore, insieme alla capacità di elaborazione delle immagini integrata, rende la nuova camera capace di soddisfare i più stringenti requisiti di sorveglianza e targeting a lungo raggio in ambienti difficili.

Il ciclo di vita del motore di SLX-SuperHawk è di 40.000 ore, quattro volte quello di una normale termocamera a infrarossi a onde medie, offrendo costi di gestione più bassi e

riducendo la necessità di manutenzione e di parti di ricambio.

In grado di produrre immagini ad alta definizione (HD) con una risoluzione di 1280×1024 nell’oscurità totale, la camera acquisisce immagini rilevando differenze di temperatura di 1/50 di

grado. La creazione di un’immagine più nitida è importante in scenari operativi dove occorrono decisioni rapide.

SLX-SuperHawk è certificato sia per applicazioni militari che civili, tra cui sorveglianza delle frontiere, guida missilistica, polizia, controllo doganale, sicurezza costiera e protezione di asset.

La camera può essere fornita come sensore autonomo o integrato come parte di un sistema di sorveglianza completo come la famiglia di sensori stabilizzati “Nerio” di Leonardo. Leonardo ha precedentemente fornito camere per visione notturna e situational awareness a bordo veicolo per l’esercito britannico e per il programma italiano di digitalizzazione del campo di battaglia Forza NEC e sta attualmente lavorando per l’aggiornamento dei veicoli terrestri dell’esercito danese.

Fonte: comunicato Leonardo