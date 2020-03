Altri 32 veicoli 4×4 Iveco LMV per il Brasile

L’esercito brasiliano aumenterà ulteriormente la flotta di veicoli protetti Iveco Defence Vehicles Light Multirole Vehicle (LMV) con l’acquisizione di 32 nuovi 4×4 Lince in una versione multi-ruolo, che potrebbero prendere parte alle future missioni all’estero.

Un iniziale lotto di 32 LMV con documentazione tecnica, strumenti, formazione e un pacchetto di supporto triennale sono stati acquistati da CNH Industrial Brasil per 14,7 milioni di dollari il 6 novembre 2019 dalla direzione di fabbricazione per soddisfare il Programma VBMT-LSR (Viatura Blindada Multitarefa-Leve Sobre Rodas) nell’ambito del programma strategico “Guarani” dell’esercito.

Lo ha riferito al britannico Jane’s un portavoce dell’esercito. Iveco ha rivelato che il primo veicolo dovrebbe essere consegnato dall’Italia in agosto al Centro di valutazione dell’Esercito Brasiliano per i test. In base al contratto altri 15 veicoli devono essere consegnati nel 2021 e gli ultimi 16 nel 2022.

Il “Lince brasiliano” verrà assegnato alla 15a Brigata di fanteria meccanizzata. Due lotti di 77 veicoli ciascuno dovranno essere acquistati successivamente, con la produzione da trasferire gradualmente in Brasile, e sono previste diverse varianti tra cui multi-ruolo, guerra elettronica, armata con missili guidati anticarro, radar di sorveglianza e ricognizione CBRN. Oltre ai 176 veicoli previsti non si può escludere ulteriori commesse. Poiché il requisito dell’Esercito Brasiliano è per quasi 1.500 veicoli 4×4 protetti da mine e IED.

Il 4×4 LMV brasiliano con cabina standard è un veicolo da 7,5 tonnellate, con una lunghezza complessiva di 4,8 metri, una larghezza di 2, un’altezza di 2 metri, un carico utile di 1.000 kg, un’autonomia di 500 km e una velocità massima di 90 km/h con un equipaggio di cinque persone.

È alimentato da un motore diesel turbocompresso FPT Industrial F1C da 190 CV, abbinato al cambio automatico ZF Friedrichshafen 6HP260 a 6 + 1 velocità. Altre attrezzature includono pneumatici Michelin 325/85 R16 MXL con sistema di gonfiaggio dei pneumatici centrale (CTIS) e inserti run-flat, un sistema automatico di estinzione dell’incendio, un sistema di climatizzazione, lanciagranate fumogeno da 76 mm montate sul tetto e predisposizione per un kit di difesa CBRN.

(con fonte Jane’s Defence Weekly)