Elicotteri Airbus H145 per le forze di sicurezza del Bahrain

Airbus Helicopters ha firmato un contratto con Sua Eccellenza, lo Sceicco Rashid bin Abdullah Al Khalifa, Ministro degli Interni del Bahrain, per l’acquisto di nove elicotteri H145. Questi aeromobili saranno operati dal Comando dell’Aviazione della Polizia per missioni di pubblica sicurezza e servizi medici di emergenza nel Regno del Bahrain.

“Siamo molto orgogliosi che il Ministero dell’Interno del Bahrain abbia scelto di diventare un nuovo membro della comunità globale dell’H145,” ha dichiarato Olivier Michalon, EVP for Global Business di Airbus Helicopters. “Siamo certi che l’H145 diventerà presto una risorsa preziosa per la polizia del Bahrain. Grazie alla sua versatilità, questo elicottero multiruolo è un elemento chiave per le missioni di pubblica sicurezza in tutto il mondo e nella regione. Più di 60 H145 sono già in servizio in Medio Oriente, dove la domanda per questo tipo di elicottero continua a crescere per una vasta gamma di missioni: servizi medici di emergenza, operazioni nel settore energetico, forze dell’ordine e missioni di utilità,” ha aggiunto.

La nuova versione dell’H145, il modello di punta della categoria bimotore leggero di Airbus, integra un innovativo rotore a cinque pale che aumenta il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo design del rotore principale senza cuscinetti facilita inoltre le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente l’affidabilità e la facilità di manutenzione dell’H145, oltre a migliorare il comfort di viaggio per i passeggeri e l’equipaggio.

In tutto, sono oltre 1.700 gli elicotteri della famiglia H145 in servizio, per un totale di otto milioni di ore di volo. Alimentato da due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di controllo digitale del motore a piena autorità (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix, che include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni. Questo sistema incrementa la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’H145 si distingue inoltre per la sua impronta acustica estremamente bassa, che lo rende l’elicottero più silenzioso nella sua categoria, e per le sue emissioni di CO2, che sono le più basse tra i concorrenti.

Fonte e foto Airbus Helicopters