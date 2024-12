Airbus consegna il primo A400M al Kazakistan

Airbus Defence and Space ha consegnato alla Repubblica del Kazakistan il primo Airbus A400M, che diventerà il fulcro delle operazioni di trasporto aereo tattico e strategico del Paese.

Il primo dei due Airbus A400M ordinati dal Kazakistan è stato consegnato al cliente nel corso di una cerimonia ad Almaty, nel sud del Paese, dopo un volo di trasferimento dalla linea di assemblaggio finale dell’A400M di Airbus a Siviglia, avvenuto pochi giorni prima.

«Con una comprovata esperienza di oltre un decennio in operazioni militari e umanitarie in tutto il mondo, l’A400M rappresenta una svolta per le Forze di Difesa Aerea del Kazakistan, in quanto offre capacità tattiche e strategiche ineguagliabili in un’unica piattaforma», ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Head of Air Power di Airbus Defence and Space. «Un secondo A400M, attualmente in produzione, rafforzerà ulteriormente queste capacità alla sua consegna, prevista nel 2026».

Con la consegna di questo aeromobile, il cui numero di produzione è MSN139, Airbus fornirà anche un pacchetto completo di supporto per la manutenzione e l’addestramento.

A oggi, sono stati consegnati oltre 130 A400M a nove Paesi, accumulando 200.000 ore di volo e partecipando a missioni come l’evacuazione di personale civile e militare da Afghanistan, Sudan e Niger. Combinando le capacità di un aereo tattico e strategico, l’A400M può trasportare carichi pesanti e fuori misura su piste d’atterraggio corte e non preparate, volare a bassa quota e lanciare fino a 116 paracadutisti o 25 tonnellate di carico.

Fonte: comunicato Airbus