L’industria italiana della Difesa protagonista in ambito UE e NATO

Bruxelles, 12 dicembre 2024. L’Italian Defence Industry Day è stato organizzato dall’Italian Trade Agency in collaborazione con il Ministero della Difesa e la Rappresentanza Permanente d’Italia presso la NATO, a Bruxelles, nell’arco di due giornate. Obiettivo dell’evento è stato quello di offrire all’industria nazionale del settore Difesa e Sicurezza l’opportunità di promuovere e far conoscere il portafoglio di prodotti e soluzioni alla NATO, ai Paesi alleati e partner, e alle istituzioni dell’UE. Il tema di quest’anno è “Building the Defence of the future: Istitutional, Industrial and Technological Cooperation in Europe”.

Nella prima giornata, aperta dai saluti istituzionali del Direttore Generale dell’Agenzia del Commercio Italia, Lorenzo Galanti, dell’ambasciatrice italiana, S.E. Federica Favi e del Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, si sono svolti quattro panel di discussione in plenaria con focus su istituzioni, grandi imprese, PMI, iniziative per l’innovazione e ruolo del capitale privato per lo sviluppo della Difesa.

In particolare, nell’ultimo panel della giornata è intervenuta la dott.ssa Luisa Riccardi, Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti vicario, che ha sottolineato le molteplici iniziative che la NATO ha intrapreso per il rilancio delle capacità produttive delle industrie della Difesa dell’Alleanza, attraverso un maggiore coinvolgimento e relazioni con le agenzie NSPA (NATO Support and Procurement Agency) e NCIA (NATO Communications and Information Agency), con il NIAG (NATO Industrial Advisory Group) e DIANA (NATO Defense Innovation Acceleretor).

Inoltre, ha evidenziato come l’Italia abbia risposto all’urgenza di affrontare i temi della capacità produttiva e dell’innovazione proprio con la realizzazione dell’evento, che può essere inquadrato in un’ottica di coinvolgimento del comparto industriale nazionale verso le esigenze collettive della NATO e dell’Unione Europea.

Si è poi tenuta una sessione di presentazione del potenziale delle aziende italiane e, a seguire, un evento di matchmaking per offrire ai partecipanti l’occasione di stabilire connessioni con esperti della NATO, dei Paesi alleati e partner, delle Agenzie per la difesa e istituzioni dell’UE. I lavori della giornata si sono conclusi con l’intervento di Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa e lo Spazio della Commissione Europea.

Il secondo giorno è stato dedicato principalmente all’incontro tra le aziende partecipanti e i rappresentanti dei Paesi dell’Alleanza Atlantica, presso il Comando della NATO. Le aziende italiane hanno avuto modo di presentare le loro capacità a tutti i partecipanti all’evento, con sessioni dedicate a temi verticali specifici e presentazioni aziendali.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali dell’Ambasciatore Marco Peronaci, Rappresentante Permanente presso la NATO, del Direttore dell’Ufficio di Bruxelles dell’Agenzia del Commercio Italia, Tindaro Paganini, del General Manager della NCI Agency, Ludwig Decamps, e della dott.ssa Riccardi che ha ringraziato le autorità, le aziende intervenute, gli organizzatori, il personale delle Rappresentanze permanenti e la NATO, in particolare, per l’ospitalità che ha voluto riservare all’Italia, in questa circostanza e soprattutto in questo momento storico in cui lo scenario mondiale è in continua evoluzione e sempre più complesso.

All’Ammiraglio di Squadra Dario Giacomin, Rappresentante Militare presso la NATO, le conclusioni finali sulle due giornate dell’Italian Defence Industry Day, caratterizzate da incontri importanti tra le istituzioni europee, NATO e aziende italiane, nelle quali si sono aperti nuovi rapporti e altri si sono consolidati, all’insegna di una crescente e sempre più proficua sinergia con l’industria della Difesa.

Fonte: comunicato Segrtedifesa