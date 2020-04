Boeing consegna il 500° elicottero da attacco AH-64E Apache Guardian

Boeing ha consegnato il 500° elicottero nella versione AH-64E Apache Guardian mentre il numero di elicotteri Apache realizzati da Boeing per clienti in tutto il mondo ha superato i 2.400 esemplari.

“La produzione, i test di volo e le consegne dell’elicottero Apache AH-64E continuano nello stabilimento di Mesa, in Arizona”, si legge in un comunicato dell’azienda.

Consegnato per la prima volta nel 2011, l’elicottero Apache E è stato impiegato in diversi conflitti inclusi quelli in Yemen, Iraq e Afghanistan e la flotta Apache dell’US Army ha accumulato oltre 4,5 milioni di ore di volo.

Nel novembre 2019 il Dipartimento di Stato statunitense ha approvato la richiesta del Marocco di acquistare nell’ambito delle Foreign Military Sales (FMS) 36 Apache AH-64E con un contratto da 4,25 miliardi di dollari già approvato dal Congresso.

Nel maggio dello scorso anno è stata approvata la vendita di 24 elicotteri AH-64E e relative attrezzature e armi all’esercito del Qatar.

L’elicottero Apache è in servizio anche nelle forze armate di India, Taiwan, Corea del Sud, Arabia Saudita, Singapore, Olanda, Israele, Giappone, Grecia, Egitto, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Foto Boeing