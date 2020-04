Gaiani:”la Cina sgrida l’Europa che scopre solo ora l’arroganza del regime comunista”

L’Europa sembra scoprire solo ora l’arroganza del regime comunista cinese, risentito per le critiche e le richieste di chiarimenti provenienti dal molti Stati circa la gestione del COVID 19, che dalla Cina ha infettato il mondo. Una fermezza nei confronti di Pechino che si avverte in tutto l’Occidente ma non in Italia dove parte del governo è apertamete filo-cinese.