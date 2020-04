Insolite attività militari sul confine coreano: Kim Jong-un in fin di vita?

di Kim Sang-wook

Seul (AsiaNews) – Un gruppo di personalità cinesi, politici e medici, sono stati inviati dalla Cina a Pyongyang per offrire “consigli” sulla situazione del leader Kim Jong-un. Tale viaggio – annunciato da una fonte anonima a Reuters – avviene mentre crescono le domande sulla salute del capo supremo nordcoreano.

Giorni fa, il Daily NK (sito vicino al governo di Seul) aveva diffuso la notizia che Kim era molto grave, avendo subito un’operazione cardiovascolare. A questo si aggiunge il fatto che egli sia malato di diabete e di obesità.

Ma fino ad ora, il governo sudcoreano, gli Usa e la stessa Cina hanno minimizzato un possibile allarme sulla salute del leader. È un fatto però che due giorni fa la Kcna, l’agenzia di Stato ha diffuso un messaggio di ringraziamento di Kim a Bashar Assad. Ma è anche vero che non appaiono da molto tempo sue foto in attività o in ispezioni.

Il ministero della Difesa sudcoreano Jeong Kyeong-doo ha notato un “incremento inusuale” di ispezioni all’artiglieria del Nord e dei voli di aerei militari lungo la linea di demarcazione e lungo le coste. Molti di questi voli non sono stati nemmeno annunciati.

“La Corea del Nord ha aumentato le tensioni militari con un insolito incremento delle attività di ispezione per la prontezza al combattimento, principalmente della sua artiglieria lungo il confine del 38° Parallelo e delle operazioni di volo dell’aeronautica”, ha detto il ministro.

Nel 2020 Pyongyang ha effettuato cinque importanti test tra missili e razzi pesanti L’ ultimo è della scorsa settimana: un missile pesante antinave lanciato dalla costa orientale. Lo stesso giorno, aerei da combattimento Sukhoi e MiG si levarono sulla città costiera di Wonsan, lanciando diversi missili e razzi aria-terra.

In Corea del Nord la salute del suo leader è trattata come una questione di alta sicurezza, dato il timore di colpi di Stato veri o presunti.

In caso di successione, la candidata più probabile è Kim Yo-jong, sorella del dittatore. Nell’ultimo periodo ha affiancato spesso il fratello in cerimonie ufficiali, e lo scorso mese ha pronunciato il suo primo discorso pubblico. È vista come una leader più moderata, che ha favorito la distensione nelle relazioni con l’amministrazione Trump. E forse è per questo che i diplomatici cinesi sono accorsi a Pyongyang

Foto KCNA