ELT Group: investimenti record nelle attività cyber, a CY4Gate contratti per 10 milioni

L’Approccio multidominio e il ruolo sempre più centrale della dimensione cyber hanno spinto una grande focalizzazione dell’azienda verso attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla cyber resilience oltre che in ottica di implementazione di capacità cibernetiche tramite lo spettro elettromagnetico (cosiddetta C.E.M.A.). Questo è avvenuto, potendo contare sulle solide competenze e tecnologie di Cy4Gate, società del Gruppo e unico partner industriale nel dominio cyber.

La strategia di ELT Group in ambito cyber si è mossa lungo tre direttrici:

la proposizione sul mercato della Difesa di soluzioni per la protezione di piattaforme navali, terrestri e avioniche, integrando alle proprie soluzioni EW la componente cyber che si arricchisce di nuove funzionalità cross-domain;

la prosecuzione di attività di sviluppo di soluzioni particolarmente avanzate per la protezione di infrastrutture critiche militari e civili dalla minaccia asimmetrica rappresentata da droni ostili, tramite un modulo cosiddetto “cyber RF” integrato alla suite Antidrone “Adrian”, per neutralizzare il drone prendendone il controllo;

lo sviluppo di soluzioni cyber per piattaforme di sesta generazione per abilitarle ad operare nei nuovi contesti operativi così come emersi nei recenti scenari di conflitto nel mondo.

Tutto questo con un’integrazione sempre più decisa dell’Artificial Intelligence nei sistemi di difesa cyber, con vantaggi enormi: dall’automazione delle risposte alle minacce, alla prevenzione di attacchi in tempo reale, fino al rafforzamento delle infrastrutture critiche. Proprio per questa eccellenza Cy4Gate è stata indicata da Gartner® come representative vendor per la capacità di progettare, adattare e integrare modelli di AI in ambito cyber.

Il 2024 è stato l’anno di maggiore investimento per l’azienda in tale settore, con circa 10 milioni di euro di contrattualizzazioni verso Cy4Gate, con un +90% rispetto allo scorso anno.

Per il 2025 sono già previste nuove attività sui temi dello Spazio e dell’Underwater, ambiti in cui emerge un crescente interesse ed attenzione da parte delle comunità di settore, per la rilevanza strategica che rivestono i menzionati domini, considerati ormai infrastrutture critiche.

Domitilla Benigni, CEO di ELT Group e Presidente di Cy4Gate Group (al centro bella foto qui sopra) ha dichiarato: “Quando ELT Group, nel 2014, decise di entrare nel dominio cibernetico, appariva una scommessa non semplice da vincere. Il cyber non era ancora considerato un dominio a sé per molti clienti. Oggi non solo ha dignità di dominio ma è divenuto trasversale ad ogni ambito nel settore della Difesa, divenendo un abilitatore di missioni, talora anche critiche per il successo sul campo.

Una prima scommessa è stata vinta: con l’integrazione della tecnologia di Cy4Gate abbiamo assicurato resilienza e robustezza alle soluzioni EW, realizzando prodotti le cui funzionalità trovano ampio impiego nei contesti di guerra ibrida moderna. Per il prossimo triennio vediamo una ulteriore rilevante crescita del dominio con soluzioni che sempre più vedranno combinare l’EW con il Cyber nel contesto “CEMA”, in cui la nostra Cy4Gate assumerà un ruolo sempre più centrale di partner tecnologico abilitante”.

ELT Group è da oltre 70 anni è un leader mondiale nei sistemi di Difesa elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie ed integrate, oggi il brand è un Gruppo internazionale con un approccio multidominio che copre anche Cyber, Spazio e Biodifesa.

Con l’esperienza acquisita grazie alla partecipazione ai principali programmi della Difesa europea tra cui Eurofighter Typhoon, FREMM, PPA oggi ELT Group è presente in oltre 30 paesi del Mondo con più di 3000 sistemi forniti, partecipa inoltre al progetto per la piattaforma avionica di sesta generazione GCAP (Global Combat Air Programme)

Ha il proprio headquarter in Italia ed è presente in 11 Paesi dislocati in 4 continenti attraverso uffici commerciali e società strategiche e di diritto locale in Germania e Arabia Saudita.

Fanno parte di ELT Group anche CY4GATE, specializzata in Cyber security e Cyber Intelligence e E4Life, prima società italiana di Biodifesa.

Fonte: comunicato ELT Group