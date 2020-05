Gli Emirati Arabi Uniti ricevono da Saab il primo aereo radar (AEW) Global Eye

Il 29 aprile Saab ha consegnato il primo dei 3 aerei radar Global Eye Swing Role Surveillance System all’Aeronautica degli Emirati Arabi Uniti previsti dal contratto del 2015.

GlobalEye è la nuova soluzione di allarme precoce e controllo dello spazio aereo fornendo sorveglianza aerea, marittima e terrestre in un’unica soluzione grazie al nuovo radar Erieye Extended Range di Saab e una gamma di sensori avanzati aggiuntivi abbinati al velivolo Bombardier Global 6000.

Lo stesso velivolo funge da base per il Programma Dolphin che ha visto le forze aeree emiratine ordinare alla fine del 2018 due velivoli in versione da intelligence elettronico (ELINT) Global 6000 Dolphin da impiegare anche nei contesti operativi oltremare (Yemen e Libia) in cui Abu Dhabi è impegnata con proprie forze militari.

Foto Saab