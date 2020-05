L’industria russa ha in programma un caccia leggero

United Aircraft Corporation (UAC) ha annunciato l’avvio degli studi di ricerca per la creazione di una nuova piattaforma di caccia leggero.

Alla fine dello scorso anno, infatti, secondo quanto riportato sul portale degli appalti pubblici russi, il bureau MiG aveva effettuato uno studio interno denominato “Valutazione aerodinamica di un velivolo bimotore di prima linea leggero e multiruolo e confronto con analoghi stranieri” per il periodo 2020-2025.

Secondo RIA Novosti i centri di ingegneria UAC lavorano costantemente su nuovi modelli di velivoli aggiungendo che “esistono a tal proposito lavori e ricerche concettuali. Stiamo parlando, tra l’altro, di nuove piattaforme per l’aviazione tattica operativa. Questi progetti costituiranno una base di lavoro per Sukhoi e MiG che compongono la divisione interna della UAC degli aerei da combattimento”.

Secondo Viktor Murakhovsky, capo redattore della rivista Арсенал Отечества (Arsenale della Patria), il futuro caccia leggero di prima linea dovrebbe essere monomotore e situato in una categoria intermedia tra il MiG-35 e lo Yak-130 al fine di competere con velivoli stranieri di questa classe.

“Il Mig 35 non è paragonabile ai caccia leggeri stranieri, appartiene a un’altra categoria e per costi e capacità tecniche è quasi in competizione con il Su-35. Ecco perché il nuovo velivolo tattico di classe leggera dovrebbe essere in primis monomotore e collocarsi tra il MiG-35 e lo Yak-130.” scrive Murakhovsky.

Le ambizioni di un progetto simile mirerebbero quindi allo sviluppo di un velivolo di quinta generazione che abbia costi di acquisto, esercizio e manutenzione ridotti, in grado di competere sul mercato in crescita dei caccia leggeri.

