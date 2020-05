Un terzo cacciamine britannico per la Marina Lituana

Il ministero della Difesa britannico ha reso noto che la Lituania sta acquisendo un terzo cacciamine ex Royal Navy della classe Hunt. L’HMS Quorn, ritirato dal servizio attivo alla fine del 2017, verrà trasferito alla Lituania dopo lavori di ammodernamento e il contratto avrà un valore previsto di circa 40 milioni di sterline.

aggiornamento della nave. L’Autorità di vendita per le attrezzature di difesa del Regno Unito (DESA), parte dell’organizzazione del Ministero delle Difesa e delle attrezzature di difesa (DE&S), stipulerà un contratto per la rigenerazione e l’aggiornamento per conto dell’Agenzia lituana per la difesa dei materiali. Si stima che il pacchetto abbia un valore compreso tra 40 e 50 milioni di sterline.

La Marina lituana schiera già i due cacciamine ex Royal Navy della stessa classe Skalvis (ex-HMS Cottesmore) e Kursis (ex-HMS Dulverton -nella foto) cedute a partire dal 2013 dopo lavori di ammodernamento effettuati da Thales UK imbarcando il sonar 2193 e il sistema di comando e controllo M-Cube MCM.

La Marina Lituana, che schiera unità leggere e per la lotta alle mine anche ex danesi, norvegesi e tedesche, punta a potenziare le capacità di contrasto alle mine in un Mar Baltico dominato dalla forza navale russa.