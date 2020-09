Un nuovo record per i bombardieri Tupolev Tu-160

I bombardieri strategici supersonici russi Tupolev Tu-160 hanno stabilito il 20 settembre un record mondiale di distanza e durata di volo non-stop per aerei di questa classe. Lo ha riferito il comandante della componente a lungo raggio delle Forze Aerospaziali (VKS), tenente generale Segei Kobilash. “I Tu-160 sono rimasti in volo per più di 25 ore dopo aver percorso 20mila chilometri” – aggiungendo che “nessuno ha volato più a lungo su un aereo di questa categoria”.

Il record precedente era stato stabilito nel 2010 sempre da un Tu-160 che aveva trascorso 24 ore e 234 minuti in volo. I due bombardieri dopo il decollo dalla base di Engels, hanno sorvolato le acque internazionali degli oceani Artico e Pacifico effettuando lungo il percorso tre rifornimenti in volo con aerocisterne Ilyushin Il-78

MS